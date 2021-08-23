Огурцы можно намазать на хлеб: вкуснейшая консервация, о которой знают немногие

Нынешнее лето принесло не только жару, но и небывалые урожаи огурцов. И казалось, что все возможные заготовки уже сделаны, а они все растут и растут. Куда девать излишки огурцов, особенно переросших? Их можно переработать в очень вкусную остренькую икру. Для приготовления такой закатки как раз подойдет любая некондиция – кривые, переросшие, некрасивые огурцы.

Ингредиенты

На три 0.5-литровые банки потребуются следующие продукты:

1 кг огурцов;300 г помидоров;2 ст. л. томатной пасты;300 г сладкого перца (лучше взять стручки красного цвета);300 г репчатого лука;300 г моркови;1 большая головка чеснока;1 ст. л. соли;1 ч. л. сахара;4 ч. л. столового уксуса 9% (можно заменить половинкой чайной ложки уксусной эссенции 70%);растительное масло для обжаривания;красный острый перец.

Как подготовить ингредиенты для заготовки

Огурцы и морковку нужно натереть на крупной терке. Натертые огурцы будут выделять сок, который необходимо слить.

Сладкий перец и репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Помидоры натереть, что очень удобно – при этом мякоть попадает в миску, а кожица остается в руке.

Также измельчить чеснок любым удобным способом (натереть, выдавить через пресс, мелко изрубить ножом).

При желании можно добавить кусочек острого перчика или положить молотый красный острый перец (его нужно взять совсем немного – на кончике ножа).

Процесс приготовления икры

Все овощи поочередно нужно обжаривать на сковороде, а затем перекладывать их в казан, где они будут тушиться на небольшом огне.

В сковороду налить растительное масло (желательно без запаха) и разогреть на плите. Выложить лук и обжаривать при помешивании.

В казан выложить измельченные помидоры и поставить на небольшой огонь. Добавить слегка обжаренный лук, перемешать и продолжать тушить.

Далее на сковороду, где обжаривался лук, вновь налить растительное масло, положить морковь и слегка обжарить при помешивании до размягчения. Затем переложить ее в казан, где тушатся помидоры с луком, и перемешать.

Вновь на сковороду полить немного масла, выложить сладкий перец, обжарить, помешивая лопаткой, затем отправить в казан и перемешать.

Из огурцов слить выделившийся сок и переложить их на сковороду. Обжаривать при помешивании, чтобы из них ушла лишняя влага. Затем отправить в казан к остальным ингредиентам и перемешать.

Добавить в овощную икру две ложки томатной пасты (при желании можно заменить томатным соусом) и еще раз перемешать. Благодаря этой добавке цвет блюда будет более красивым и ярким.

Затем нужно добавить соль, обязательно попробовать икру и при необходимости досолить. Продолжать тушить смесь в течение 20 минут. За пять минут до окончания приготовления добавить сахарный песок, измельченный чеснок и острый перец. Массу хорошо перемешать.

Когда икра будет готова, выключить огонь, после чего влить в нее уксус или уксусную эссенцию и еще раз как следует перемешать.

Вымыть банки с содой, хорошенько сполоснуть и простерилизовать любым способом вместе с крышками. Переложить в них готовую икру и закатать машинкой. Когда остынет, отправить в кладовую. Но эту заготовку можно есть и сразу.