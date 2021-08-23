 

В школах Татарстана сделают обязательным просмотр сериала «Великолепный век»

23.08.2021, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о внесении изменений в республиканский образовательный стандарт.

С 1 сентября во всех средних школах Татарстана учащимся 5-11 классов будут раз в неделю демонстрировать турецкий сериал «Великолепный век».

В школах Татарстана сделают обязательным просмотр сериала «Великолепный век»– Мы должны говорить со школьниками на понятном им языке, делать так, чтобы детям было интересно учиться. Уже более десяти лет мы активно используем передовые мультимедийные технологии в школах, практически в каждом учебном заведении есть плазменные панели и доступ в Интернет. Многие учителя организуют кинопоказы – школьники на уроках смотрят научно-популярные фильмы, обсуждают их, дискутируют. Недавно ко мне обратилась инициативная группа граждан с просьбой создать единый реестр исторических фильмов и сериалов, которые могут демонстрироваться в средних учебных заведениях. С одной стороны, это должны быть качественные картины, которые соответствуют реальной истории. С другой – интересное самим детям кино. Мы проанализировали все предложения и приняли решение остановиться на сериале «Великолепный век». Он очень красиво снят, там продвигаются традиционные ценности, а самое главное, молодёжь его очень любит. Кроме того, мы уже связались с производителем сериала, они готовы абсолютно бесплатно передать нам все права на демонстрацию ленты в школах, – заявил Минниханов.

Как стало известно, в ближайшее время «Великолепный век» может быть включен в образовательный стандарт и других регионов России, в том числе Башкортостана, Тувы и Чувашии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Оружие массового поражения древнего мира

19.08 / Мнение: Как выжить устроителям лагерей и авиакомпаниям в условиях пандемии

16.11 / Россия создаст военно-морскую базу в Судане

10.06 / Ученые нашли редкие генетические варианты внезапной смерти от остановки сердца

17.02 / Прилучный после развода с Муцениеце потерял миллионы рублей

05.07 / “Еле держится на ногах”: Порошенко с розовым лицом не мог связать слов после разгрома сборной Украины на Евро-2020

19.06 / Пушков рассказал о “скрытой повестке” переговоров Путина и Байдена

06.11 / Ирина Шейк стала лицом “золотого” аромата

19.08 / Белстат сообщил о рекордном росте экономики Белоруссии в первом полугодии 2020 года

23.07 / Врачи из Канады рекомендуют заниматься сексом через стену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика