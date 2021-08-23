В школах Татарстана сделают обязательным просмотр сериала «Великолепный век»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о внесении изменений в республиканский образовательный стандарт.

С 1 сентября во всех средних школах Татарстана учащимся 5-11 классов будут раз в неделю демонстрировать турецкий сериал «Великолепный век».

– Мы должны говорить со школьниками на понятном им языке, делать так, чтобы детям было интересно учиться. Уже более десяти лет мы активно используем передовые мультимедийные технологии в школах, практически в каждом учебном заведении есть плазменные панели и доступ в Интернет. Многие учителя организуют кинопоказы – школьники на уроках смотрят научно-популярные фильмы, обсуждают их, дискутируют. Недавно ко мне обратилась инициативная группа граждан с просьбой создать единый реестр исторических фильмов и сериалов, которые могут демонстрироваться в средних учебных заведениях. С одной стороны, это должны быть качественные картины, которые соответствуют реальной истории. С другой – интересное самим детям кино. Мы проанализировали все предложения и приняли решение остановиться на сериале «Великолепный век». Он очень красиво снят, там продвигаются традиционные ценности, а самое главное, молодёжь его очень любит. Кроме того, мы уже связались с производителем сериала, они готовы абсолютно бесплатно передать нам все права на демонстрацию ленты в школах, – заявил Минниханов.

Как стало известно, в ближайшее время «Великолепный век» может быть включен в образовательный стандарт и других регионов России, в том числе Башкортостана, Тувы и Чувашии.

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