Почему женщинам в 30 лет тяжело искать мужчину: что говорят психологи

Еще всего лет двадцать назад женщина, которая до 30 не нашла мужа, получала клеймо старой девы. Сегодня вектор у современных женщин изменился, и возрастные браки уже никого не удивляют. Но любая свободная и независимая дама согласится, что найти надежного партнера после 30 лет непросто, особенно когда есть ребенок или несколько. И тому есть ряд причин, которые описывают психологи.

Почему с возрастом партнера найти труднее?

Психологи отвечают единогласно: потому что вы начинаете об этом думать. То есть если раньше знакомства происходили сами собой, естественно, у вас было много времени, чтобы просто встречаться и получать удовольствие, то теперь вы зациклились на поиске партнера. Специалисты советуют не делать этот поиск главной целью в жизни, но, конечно, это все теория.

Особенно трудно приходится женщинам с детьми. Ведь нужно не только найти человека для себя, но и подарить отца ребенку, того, кому он сможет доверять, на кого сможет положиться. И здесь многие женщины совершают ошибку, игнорируя опасные звоночки, когда мужчина груб с ребенком или излишне холоден, безразличен.

Есть еще причины, почему после 30 трудно найти партнера:

Все знакомые и коллеги женаты.На работу уходит много времени, на свидания его не остается.Требования к партнеру возрастают с каждым годом.Неуверенность после каждой неудачи, зацикленность на своем одиночестве.Боязнь новых отношений после тяжелого развода.Проявление к мужчинам материнского инстинкта.

Как действовать, чтобы обрести пару?

Определите для себя четкую цель знакомства. Достойного кандидата не найти, если вы не знаете, какие именно качества вам нужны. Продумайте все до мелочей, даже внешность, а уже потом переходите к тому, чтобы критично взглянуть на себя. Поверьте, в поиске партнера внешность действительно не главное. Важно умение себя подать, самооценка, уверенность и шарм.

Займитесь самообразованием. В этом возрасте мужчинам уже важно, чтобы с женщиной было о чем поговорить. Потом продумайте места, где много мужчин, отвечающих вашим критериям. Если прошлый опыт был неудачным, это не значит, что вы вечно обречены на провал. Ищите причину, но не вините во всем себя. В избраннике оценивайте не только внешние данные, но и взгляды на жизнь, наличие общих интересов, отношение с окружающими людьми.

Как и где найти мужа?

На работе это не всегда получается, особенно если коллектив чисто женский. Конечно, вы можете сменить работу, но это не гарантирует, что вы найдете там себе мужа. Да и вообще, работать вместе с кем-то из членов семьи психологи настоятельно не советуют. А вот найти партнера в клубе по интересам — самый лучший вариант.

Заведите себе увлечение, которое будет вас радовать. Это не только возможности для саморазвития, но и путь к новым знакомствам. Запишитесь в автошколу, ходите в боулинг, биллиардный клуб, велоклуб тоже подойдет. Но не заставляйте себя посещать места, которые вас не интересуют, только ради знакомств с мужчинами. Это будет очень заметно, и мужчина сразу вас раскусит.

Какие могут быть «красные флаги»?

В своем стремлении найти достойного мужа многие женщины забывают про осторожность. А ведь всегда есть так называемые красные флаги, по которым можно заметить угрозу и прекратить общение, пока все не зашло слишком далеко. Больше всего рисков существует, если вы знакомитесь по интернету. Сейчас столько способов обмануть собеседника, что даже по видеосвязи вы можете не узнать, как на самом деле выглядит ваш избранник.

Никогда не продолжайте свидание, если партнер пришел пьяным, под воздействием запрещенных веществ, если он сразу же требует близости. Особую опасность представляют кавалеры, которые на первом же свидании предлагают вам быстро заработать или начинают жаловаться, что у них нет денег, и просить в долг. Не связывайтесь со слишком нервозными, агрессивными людьми для своего же блага.

Несколько реальных историй

Карине ровно 30 лет, и она впервые задумалась, насколько стали отличаться ее свидания с мужчинами и отношения с ними в целом: «В 20 лет я была скованной, неуверенной в себе, рассматривала свою жизнь, как большой эксперимент. Сейчас я сформировалась как личность и это помогает мне в выборе мужчин. Я знаю точно, что мне нужно, и не отступаю от своих принципов. За годы свободы привыкла многое делать одна — жить, ездить по разным странам. Не встречайтесь с нормальным парнем только лишь потому, что уже пора создавать семью. Подходящий мужчина найдется, продолжайте поиски. Ищите бабочки в животе, на меньшее не соглашайтесь».

Ольга поставила для себя цель связать жизнь с мужчиной без детей. Она говорит, что для нее это первостепенно важно: «Я прошла непростой опыт. У моего прошлого партнера была дочка, я целый год подстраивалась под нее, искала ключик, вкладывала душу. Мы все равно расстались, но ребенок не мог понять, почему я не хочу с ней общаться. Мне было очень тяжело. Теперь я сразу спрашиваю мужчину, есть ли у него дети. Правда, некоторые врут».

Марина говорит, что именно после 30 стала ощущать огромное давление на себя окружающих: «В 20 лет я просто развлекалась, свидания были обычным делом, все было просто. После 30 я стала зацикливаться на каких-то критериях, искать именно правильного человека, ведь все вокруг только и спрашивают, когда я уже выйду замуж. Мужчины также чувствуют это давление, и это плохо. Многие начинают говорить правильные вещи, хотя сами так не думают. Просто они знают, что женщина хочет слышать. И как тогда найти нормального мужчину? Постоянно думаю об этом».