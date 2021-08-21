Погода непредсказуема, а стильно выглядеть хочется: что носить в начале осени

Начало осени – самое капризное время года. Утро освежает первыми заморозками, а днем вы уже изнываете от жары. Что же надеть в переходный период, когда еще не холодно, но уже ощущается наступление холодов? В статье представлены стильные и практичные вещи, которые можно включить в осеннюю капсулу.

Пиджак

Если утром вам холодно, а днем жарко, надевайте пиджак. Он вполне сойдет за верхнюю одежду, особенно в комбинации с легкими платьями, топами, футболками.

В сентябре 2021 актуальны пиджаки свободного кроя. Конечно, лучше поселить в своем гардеробе модель базовых расцветок, которая бы сочеталась со всеми остальными вещами, будь то льняные шорты или брюки из кожи.

Джинсы

Неизменной составляющей межсезонной капсулы остаются джинсовые брюки. В них не жарко и не холодно, а сочетаемость денима с остальной одеждой составляет 100 %.

Тренч

В начале осени стоит собирать образы с тренчами. Они достаточно легкие, не сковывают движений и отлично сочетаются с разными вещами. Особенно стильно будет смотреться тренч с одеждой, открывающей ноги и руки: шортами, топами, майками, велосипедками, футболками.

Актуальны тренчи свободного кроя. Вы можете носить их как нараспашку, так и подчеркнув талию поясом.

Кожаная юбка или шорты

Благодаря своей фактуре кожа хорошо сочетается с верхом из легких тканей, например блузой из фатина или легкой хлопковой рубашкой.

Худи либо свитшот

Объемный верх в спортивном стиле стоит комбинировать с укороченным низом: шортами или мини-юбкой. Такой комплект смотрится очень женственно и подходит для повседневной носки.

Брюки

Осенью 2021 обратите внимание на актуальный крой. В фаворе брюки-палаццо, бананы, модели прямого кроя. А брюки из кожи добавят образу нотку дерзости.

Рубашка

Рубашка идеально подходит для нестабильной погоды межсезонья. Так, в жаркое время ее можно надевать поверх спортивных топов, бра, облегающих маек и футболок. Носите в расстегнутом виде, чтобы подчеркнуть эффект многослойности.

Когда на улице похолодает, поверх рубашки набросьте объемный жакет, трикотажный кардиган или джинсовку.

Трикотаж

Для нестабильной погоды сентября как нельзя лучше подходит одежда из тонкого трикотажа. Юбки длины миди и макси, платья с вырезом или высоким воротом, мягкие джемперы и уютные кардиганы – выбор огромен на все случаи жизни.

В 2021-м в моде трикотажные комплекты с брюками или юбками. Для составления остромодных луков стилисты также советуют комбинировать трикотаж с вещами из других материалов, например кожи или шелка.