Короткие стрижки для женщин старше 50 лет: асимметричный боб и не только

Женщина в любом возрасте хочет выглядеть очень красиво, модно и стильно. Во многом это зависит не только от макияжа и выбора нарядов, но также и от прически. Стрижка помогает сделать образ более интересным и притягательным. Вот некоторые модные стрижки на короткие волосы для женщин старше 50 лет.

Укороченное каре с челкой (главное фото)

Женщины с такой стрижкой могут легко выбрать для себя несколько различных видов челки, которая отлично подойдет под совершенно любой овал лица. Челка может быть удлиненной или же, наоборот, короткой.

Кроме того, она может быть прямой или асимметричной, добавляя нотку притягательности и индивидуальности в создаваемый образ. Женщинам старше 50 лет стоит избегать слишком резких и четких линий. Прямая челка, прикрывающая лоб, поможет скрыть морщины.

Ультракороткая пикси

Это очень модная, стильная и популярная прическа, которая пользуется большой популярностью.

Она отлично подходит для женщин старше 50 лет, которые не боятся экспериментировать со своей внешностью и готовы рискнуть выбрать для себя совершенно новый образ.

Гарсон

Эту стрижку часто выбирают для себя женщины за 50 лет. Однако стоит помнить о том, что далеко не всем она подходит. Например, не стоит выбирать такую прическу женщинам с круглым овалом лица. Лучше всего гарсон будет смотреться на женщинах с квадратным лицом.

На протяжении длительного времени такая стрижка не утрачивает своей актуальности благодаря визуальному эффекту омоложения и своей элегантности. Ее легко укладывать без применения множества различных средств.

Асимметричный боб

Короткие стрижки в последнее время лидируют среди омолаживающих причесок для смелых женщин. Однако не стоит сразу решаться на радикальные меры.

Асимметричный боб является отличным вариантом прически, которая хорошо подойдет для тонких прядей. Благодаря тому что волосы на затылке более короткие, они эффектно смотрятся вместе с удлиненными прядями спереди лица. Это придает прядям желаемый объем, а также поможет сделать лицо стройнее и визуально моложе.

Это классическая прическа, которая никогда не выходит из моды. Большим плюсом является то, что ее можно приспособить к личным предпочтениям.

Пикси

Это один из основных трендов 2021 года. Это современная и очень эффектная прическа, которая отличается короткой длиной волос, но все же стильной формой, что дает свободу в стилизации стрижки.

На затылке волосы состригаются достаточно коротко, а спереди они немного длиннее. Такая прическа помогает придать прядям дополнительный объем и визуально омолаживает внешность.

Стрижку легко укладывать, поэтому можно сделать любую прическу, которая больше всего понравится. Пряди могут быть гладкими, слегка волнистыми или немного взъерошенными пальцами.

Боб-каре

Такая стрижка отлично подойдет женщинам с любым овалом лица. Длинные пряди хорошо обрамляют овал, визуально немного вытягивая его. Чтобы несколько завуалировать морщины на лбу, стоит оставить челку.

Отлично смотрится такая прическа с окрашиванием блонд или же мелированием. Уход за стрижкой боб-каре достаточно простой и не требует много времени.