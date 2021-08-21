Рабочие Уралвагонзавода единогласно поддержали решение о признании телеканала «Дождь» иностранным агентом

По всей стране на предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях проходят собрания в поддержку решения о признании телеканала «Дождь» иностранным агентом. Одно из таких мероприятий – многолюдный митинг-концерт состоялся на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.

«Мы – россияне, полностью одобряем решение министерства юстиции о внесении телеканала «Дождь» в список иностранных агентов. Мы надеемся, что на этом кампания по очистке от скверны информационного поля не закончится, наши дети не должны иметь доступ к русофобской лжи, которую распространяет коллективный Запад и примкнувшие к нему продажные журналисты», – сказал слесарь сборочного цеха Стрельцов.

Горячо и взволнованно поддержала решение Минюста работница Иванова.

«Мы, российские женщины, матери, сестры, заявляем в один голос: мы хотим своим мирным трудом укреплять могущество нашей Родины, но мы не намерены терпеть, когда целый телеканал напрямую финансируется из-за рубежа враждебными русофобскими силами. С огромной радостью мы восприняли известие об официальном объявлении «Дождя» инагентом, предатели не должны в России заниматься журналистикой», — заявила Иванова.

Участники митинга единодушно, с огромным подъемом приняли резолюцию, в которой говорится, что весь коллектив Уралвагонзавода горячо поддерживает и одобряет решения Минюста.

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