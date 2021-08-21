“Сколько куполов на церкви?”: вопрос у церкви, услышав который, нужно бежать. Почему, и что будет, если посчитать

К сожалению, иногда люди приходят в храмы не для общения с Богом и обретения умиротворения или очищения. Некоторые прихожане используют церковь для совершения магических обрядов. Считается, что они приходят в святое место для того, чтобы навести на кого-нибудь порчу или напитаться чужой энергией. Существует целый свод правил, по которым суеверные люди пытаются распознать посетившую храм ведьму или энергетического вампира и защититься от проявления темных сил. Увы! По мнению священнослужителей, при этом совершается истинное святотатство – высокая вера в Бога подменяется верованием в силу магии.

Бегите от этого вопроса!

Один из, даже на первый взгляд, странных вопросов вам могут задать у входа в храм или на улице неподалеку от него. К вам подойдет милая с виду бабуля и невинно спросит: «Сколько у храма куполов?» «Знающие» люди уверенно рекомендуют ни в коем случае не приниматься эти купола пересчитывать! Считается, что во время счета вы можете принять на себя чужую хворь или помочь ведьме перебросить чью-нибудь хворь на другого человека. Возле одноглавой православной церкви ведуньи могут перекинуть на вас чье-нибудь одиночество, у трехглавой – страхи, тревогу, проблемы с правоохранительными органами, у пятиглавой — различные болезни. Что же делать? Надо просто ответить, что церковь многокупольная, и ведьма от вас отстанет.

Мнения

По поводу возникновения этого суеверия существуют различные мнения. Чаще всего пользователи сетей высказывают предположение, что в старину люди были малограмотными, считали с трудом, поэтому при пересчете куполов им приходилось указывать на них пальцем – это было некрасиво. Поэтому, чтобы отучить от этой привычки, было придумано это суеверие. Сторонники этой точки зрения полагают, что если вы в уме пересчитаете купола на храме и сообщите их количество тому, кто спрашивает, ничего страшного не произойдет.

И вообще, считают они, не стоит отвлекаться от мыслей о Боге, переключаясь на разные суеверия. Лучше пусть вас заботят мысли о том, чтобы сосредоточиться на службе и вдумчиво отнестись к словам священника, чтобы правильно исповедаться да причаститься, получив то, зачем вы пришли в церковь – духовное очищение и веру в святое заступничество. Кстати, вера в суеверия, а также распространение рассказов о них является в христианстве серьезным грехом.

Почему на церквях бывает разное количество куполов?

Количество главок на храмах символично:

Одноглавый храм посвящают единству Бога, совершенству творения.Два купола – символ двойственной сущности Иисуса Христа (Божественной и человеческой).Трехглавая церковь – символ Пресвятой Троицы.Четыре купола – символ Четвероевангелия, четырех сторон света.Пять куполов, из которых один несколько возвышается над другими символизируют Христа и 4 евангелистов.Семиглавая церковь – символ семи Таинств Церкви, семи Вселенских Соборов и семи добродетелей.Девятиглавая – девяти чинов ангельских и т.д.

Количество куполов доходить до 33 – столько лет прожил на земле Спаситель. Цвет и форма главок в церквях также символичны.