Фигура “песочные часы” хороша, но не лишена недостатков: как скрыть проблемные места с помощью одежды

Силуэт “песочные часы” считается эталонным, но не лишенным недостатков. Конечно, при параметрах 90-60-90 девушки могут носить все, что угодно. Тем не менее среди модниц много тех, кто носит одежду больше 42-го размера. Вот почему так важно ориентироваться на правильные пропорции и не допускать искажения.

Акцент на талии

Стилисты не советуют женщинам с фигурой “песочные часы” носить прямые пиджаки, заканчивающиеся на уровне бедер. Такой фасон визуально лишит вас талии и всех преимуществ, с ней связанных. При одинаково развитых плечах и бедрах прямой укороченный пиджак испортит все впечатление и сделает вашу фигуру похожей на прямоугольник.

Вот почему приталенный силуэт, пояс или красивый декоративный ремень станут вашими союзниками. И хотя мода на облегание возвращается с неохотой, вы можете выбирать одежду прямого кроя, надевая сверху контрастный аксессуар. Кстати, акцент на талии в виде ремня или пояса позволит вам скрыть небольшой лишний вес.

Брюки с защипами

Свободные брюки и джинсы с защипами в зоне талии необычайно лестны для фигуры “песочные часы”. Если вы не обладаете длинными ногами, выбирайте модели с завышенной талией и завязками. Топ заправляйте внутрь – так ваш силуэт будет уравновешен.

Жакет с широким поясом

У высоких женщин наблюдаются свои проблемы. Например, непропорционально длинные ноги в сравнении с коротким туловищем. Чтобы уравновесить силуэт “песочные часы” по вертикали, надевайте поверх рубашки или пиджака широкий пояс. И хотя акцент на талии сохраняется, верхняя часть комплекта чуть-чуть заходит на область бедер.

Завязанная рубашка

Просторные рубашки оверсайз уродуют эталонный силуэт. Эта одежда помогает завуалировать недостатки, но при их отсутствии не является лестной. Вот почему стилисты советуют женщинам завязывать рубашки и футболки узлом на талии. Особенно хорош такой верх в сочетании со струящейся юбкой А-силуэта.

Юбки ниже колен

Миди-юбки необычайно популярны в этом сезоне и будут удерживать популярность и дальше. Плиссированные миди-юбки идеальны для маскировки крутых бедер. Вы можете составить с такой юбкой уличный образ, дополнив ее белой футболкой, джинсовкой и белыми кедами. Секрет приведения силуэта к балансу заключается в том, чтобы заправить футболку внутрь или повязать изделие узлом на животе.

Джинсы mom

Как и джинсы “бананы”, “мамины” джинсы идеально подходят обладательницам силуэта “песочные часы”. Выбирайте завышенную талию, если ваш рост оставляет желать лучшего. Подворачивайте штанины, если вы хотите зрительно удлинить ноги. Средняя посадка подойдет высоким девушкам. Помните, что объемный топ должен быть заправлен внутрь, хотя бы частично.

Брюки с завышенной талией

Почти все советы стилистов крутятся вокруг вопросов: “Как скрыть широкие бедра?” или “Как убрать живот?” При этом проблема невысокого роста как будто бы игнорируется. Тем не менее зрительно вытянуть фигуру “песочные часы” не так уж сложно. Для этих целей подойдут брюки и джинсы с высокой посадкой. Кстати, чтобы дополнительно подчеркнуть талию, вы можете надевать ремень.

Если вы обладаете нормальными бедрами, выбирайте брюки прямого кроя со стрелками. При полноватых бедрах лучше подойдут расширяющиеся книзу палаццо. Но в любом случае добавить несколько сантиметров к росту позволит обувь на высоком каблуке.