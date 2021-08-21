В Карелии НЛО больше часа тащил за собой грузовой поезд

Эту историю чаще всего называют "случай с поездом №1702", она случилась в 1985 году в Карельской АССР. Впервые она была опубликована в журнале "Техника Молодежи" в №8 за 1989 год.

В наши дни ее мало где обсуждают, хотя это один из самых необычных уфологических случаев на территории СССР.

В феврале 1985 году грузовой состав вез 70 пустых вагонов в Костомукшу маршрутом через Петрозаводск и Суоярви. Управляли локомотивом машинист Сергей Орлов и его помощник В. Миронов.

В 20:35 они проехали через станцию Эссойла, все было нормально, поезд шел согласно расписанию. Но тут внезапно Орлов заметил сбоку за деревьями какой-то странный объект в форме шара. Объект двигался параллельно движению поезда и не отставал.

Орлов и Миронов пристально следили за объектом, гадая что это такое. "Смотри, они выпустил луч света к земле, а потом втянул его обратно…", – заметил Орлов.

Миронов хотел что-то ему ответить, но не успел, потому что от увиденного потерял дар речи – шар резко кинулся наперерез составу и теперь "летел" впереди тепловоза, опережая его примерно на 30-50 метров.

Орлов испугался предполагаемого столкновения поезда с "шаром" и отключил ходовые двигатели, а потом со всей силы нажал на тормоза. Но поезд не остановился и даже не сбавил скорость, он продолжал двигаться вперед, словно его что-то тянуло.

Шокированным Орлову и Миронову оставалось лишь бессильно смотреть на то, как таинственный объект двигается впереди поезда и было похоже, что именно он тащил поезд за собой.

Позже они рассказали следователям УВД о том, что объект был правильной геометрической формы, примерно четыре метра в диаметре, и он перемещался невысоко над землей совершенно беззвучно.

Прошло некоторое время в таком режиме и поезд приближался к станции Новые Пески. Орлов включил рацию и, к счастью. она работала. Он связался с дежурной по станции и рассказал ей о загадочном объекте, который взял их поезд на буксир. Женщина не поняла о чем он говорит, но решилась выйти на перрон и посмотреть своими глазами.

Она была очень удивлена, когда своими глазами увидела сразу два (!) странных объекта, летевших впереди поезда. Первым был некий вибрирующий аппарат, по форме похожий на перевернутый таз (классический дискообразный НЛО), второй объект был светящимся шаром. Они летели перед тепловозом, который двигался со скоростью не менее 50 км в час.

Из своей кабины Орлов и Миронов не могли видеть второй НЛО, так как светящийся шар закрывал его собой, так что было понятно, почему позже они ничего о нем не рассказывали.

Перед станцией поезд нисколько не притормозил и дежурная испугалась, когда поняла, что шар движется прямо на станционный домик и сейчас врежется в него. Однако прямо у стрелки шар резко отделился от тепловоза и плавно облетел домик, а потом снова вернулся к поезду.

Поезд тем временем проехал мимо станции Новые пески, однако в тот момент, когда шар отлетел от поезда, его скорость резко упала и от толчка в кабине машиниста попадали разные предметы, а сами Орлов и Миронов сильно ушиблись, ударившись о лобовое стекло. Но как только шар вернулся к поезду, скорость состава снова возросла.

Когда состав подъезжал к станции Застава, шар снова покинул поезд и скрылся куда-то за лесом. Поезд тут же сбавил скорость и далее ему удалось остановиться на станции. Орлов сразу же выскочил из своей кабины, чтобы проверить не пострадал ли поезд во время всего инцидента, но когда он стал обходить тепловоз, сверху его осветил яркий луч света.

Этот луч буквально придавил мужчину к боку тепловоза и он с большим трудом мог двигаться. Кое-как ему удалось добраться обратно до кабины и когда он залез в кабину, то поезд сам собой поехал, словно ждал этого. Так шар тащил за собой поезд еще некоторое время, а потом в третий раз куда-то улетел и на этот раз окончательно.

Всего НЛО тащил за собой поезд с 70 вагонами в течении 1 часа 20 минут на протяжении более 50 км. Было отмечено, что НЛО помог поезду сэкономить 300 кг дизельного топлива. Орлов и Миронов не сильно пострадали физически, однако у них было отмечено очень сильное нервное потрясение.

Правоту их показаний подтверждали и диаграммы самописцев, установленных на тепловозе, и некоторые документы. Однако никто из официальных лиц не мог дать логическое объяснение этому инциденту.

К слову, сообщалось, что странный светящийся шар видели на карельской станции Кутижма и незадолго до случая с поездом №1702.