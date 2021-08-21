Горячая вода, уксус: лайфхаки по чистке и сохранению деревянной посуды

Деревянная кухонная утварь не только стильно смотрится, но и отлично подходит для приготовления пищи. Она не царапает посуду с антипригарным покрытием, не имеет искусственного запаха, удобна в использовании, элегантно выглядит. Чтобы изделие из дерева как можно дольше радовало своего хозяина, полезно знать некоторые приемы ухода за ним.

Как правильно мыть посуду из дерева

Лучше всего промыть деревянную посуду сразу после использования. Если это не сделать вовремя, натуральное дерево пропитается запахом пищи. Следует избегать длительной мойки, так как это может привести к появлению трещин.

Кроме того, не помещайте такую ​​посуду в микроволновую печь, так как это тоже может испортить ее. Изделия из дерева должны меньше контактировать с водой. Быстрая мойка и сушка при комнатной температуре идеально подходят для повседневного ухода за деревянной утварью.

Не сушите и не держите изделия из дерева на кухне рядом с обогревателями или прочими источниками тепла, так как это может вызвать их быструю деформацию. Натуральный материал моментально реагирует на перепады температуры.

Чем можно мыть деревянную посуду

Чтобы очистить предметы из натурального материала используйте мягкую губку и мягкое средство для мытья посуды. Нанесите немного пены на загрязненную поверхность, слегка протрите ее, а потом ополосните посуду чистой водой.

Для дезинфекции деревянной посуды можно использовать лимонный сок. Время от времени просто протирайте кухонные предметы лимоном. Вы навсегда забудете про плесень.

Уксус – это еще один продукт, который помогает устранить запахи и восстановить внешний вид деревянного предмета.

Вам нужно сделать смесь из столового уксуса и воды. Ингредиенты берутся в равных количествах. Затем в этот чистящий раствор нужно погрузить деревянную посуду на 20 минут. После этого ополосните ее чистой водой, чтобы удалить запах.

Что нельзя делать с деревянной посудой

Нельзя использовать посудомоечные машины для стерилизации и мытья деревянной посуды. Это связано с тем, что тепло и вода длительное время воздействуют на древесину, что способствует расслоению материала и разрастанию там бактерий.

Не замачивайте тарелки, чашки и столовые приборы в воде на долгое время, так как это может привести к просачиванию жидкости в поры древесины и к накоплению вредных микроорганизмов.

Чистящие средства также должны быть с нейтральным кислотным балансом. Если вы будете применять для чистки агрессивные химические вещества и абразивы, то посуда быстро станет непригодной для использования. Также стоит выбрасывать потрескавшуюся деревянную кухонную утварь, ведь в ней может скапливаться грязь.

Устранение запахов

Если деревянная посуда пропиталась каким-либо запахом, следует сделать следующее:

Вымыть предмет с использованием мыла.Замочить на 15 минут растворе пищевой соды (на стакан воды берут 0,5 стакана соды).Тщательно вымыть под струей воды и высушить.

Деревянная посуда должна быть качественной

Чтобы кухонные предметы из натурального материала прослужили долго, важно, чтобы они были качественными. Старайтесь покупать посуду без царапин и других механических повреждений.

Старайтесь мыть деревянные предметы сразу после использования. Это позволит продлить срок службы такой посуды.

Помните, что деревянную посуду, особенно доски, можно время от времени шлифовать.

Новые деревянные изделия, которые не покрыты лаком, следует смазать растительным маслом, поместить в духовку на 5 минут, охладить и удалить бумажной салфеткой лишнее масло. Духовку следует разогреть до 200 градусов. Этот прием поможет уменьшить впитывание различных ароматов и воды.