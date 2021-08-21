 

Осенний макияж в стиле Chanel, который хочется повторить: как это сделать

21.08.2021, 4:54, Разное
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Повторить трендовый макияж в стиле Chanel несложно, ведь главное правило – максимальная естественность и натуральность. При выборе лучше отдавать предпочтение качественной косметике средней пигментации, благодаря которой можно сделать натуральное покрытие.

Эффектно и стильно

Акцент макияжа – это не только активно подведенные глаза с глубокими оттенками теней, но и влажный финиш на коже, который создает эффект сияния. Для достижения эффекта нужно подготовить кожу, предварительно нанеся на поверхность специальную увлажняющую сыворотку. Без этого эффекта сияния не получится, и даже хайлайтер не сможет исправить ситуацию.

Для сухой кожи стилисты предлагают использовать сыворотку, флюид и специальный мист для дополнительного увлажнения. Нужно делать перерывы между этапами работы, чтобы каждый нанесенный слой хорошо впитался в кожу. Главная тенденция макияжа – натуральность.

Тональное средство должно быть легким, средней пигментации и обязательно использовать корректор. Для фиксации можно брать рассыпчатую минеральную пудру, она не подчеркивает шелушений и мягко ложится на кожу. При нанесении желательно использовать спонж или кисть.

Эффектный взгляд

Работа с бровями занимает много времени, ведь нужно подчеркнуть не только форму, но и зарисовать пространство между бровями и кожей, сделав этот участок слегка влажным, и также зафиксировать его специальным гелем.

Светлые тени на подвижном веке добавляют объемности и глубины взгляду, а вот яркие неоновые оттенки на нижнем веке делают контур четким, но при этом органичным с верхним веком.

Важные детали

Не нужно забывать о нижних стрелках, которые визуально помогают сделать глаза шире и придают им красивую форму. Можно брать черную подводку или же экспериментировать с разными оттенками для достижения лучшего эффекта.

Сухие румяна на коже помогут подчеркнуть скулы, но при этом без лишних ярких пятен и переходов. Наносить их нужно кистью и легкими движениями.

Контур губ обязательно обводить карандашом для создания дополнительной объемности. Помаду или блеск надо подбирать на тон светлее, ведь легкий контраст дает ощущение припухлости на губах и также подчеркивает объемность.

Подкрутить ресницы можно дополнительно и уже после этого наносить тушь. Не нужно наслаивать, чтобы сохранился натуральный эффект и все выглядело красиво.

В результате такой осенний макияж смотрится дорого и эффектно, при этом кожа выглядит здоровой с натуральным легким свечением.



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