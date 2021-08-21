От ухода пятки становятся только шершавее? Тогда пора выбросить пемзу из ванной

Желание быть привлекательными естественно для всех девушек. Но если все основные процедуры по уходу не зависят от сезона, то пяткам особое внимание уделяется летом, когда приходит пора носить открытую обувь. Чтобы ноги всегда выглядели красиво, необязательно каждый месяц, а то и чаще, посещать дорогой салон. Все можно сделать и в домашних условиях, но следуя некоторым правилам.

Чистить пятки до того, как сходить в душ

Удалять ороговевшие клетки можно специальной пилкой или пемзой, но делать это нужно только на сухой коже. Не мочите и не распаривайте ноги перед процедурой! В противном случае увеличивается риск повреждения живых клеток, и кожа станет еще более жесткой.

А вот после процедуры необходимо хорошо ополоснуть ноги и высушить их полотенцем.

Обращать внимание на рисунок стопы

Вы наверняка замечали, что на стопах, так же как и на ладонях, есть свои линии. Их нельзя тереть сверху вниз. Правильный вариант выполнения процедуры чистки – совершать круговые движения пемзой или другим инструментом по направлению линий. Обрабатывайте не только пятки, но и другие части стопы – ее внутреннюю часть, пальцы.

Научиться выбирать «правильную» пемзу

Натуральный камень разрушает и портит кожу. Лучше выбрать пемзу с искусственным напылением.

Не игнорировать здоровье

При наличии плоскостопия и частых мозолей стоит сходить на прием к ортопеду. Он поможет подобрать удобные стельки для обуви. В результате вы попрощаетесь сразу с несколькими проблемами: постоянными мозолями, болями в коленях и даже головными болями.

Снять тяжесть с ног и отечность после трудового дня поможет простое упражнение. Необходимо лечь на пол и поднять руки и ноги вверх. После этого трясти ими в течение нескольких минут. Такие действия активизируют работу крупных сосудов и капилляров.

И снова вернемся к пемзе

На женских форумах часто обсуждаются темы красоты и ухода за ногами, в том числе. Многие для избавления от шершавости используют пемзу и рекомендуют ее другим. Но есть и те, кто против такого инструмента.

Свою категоричность они аргументируют недостатками пемзы:

Негигиеничность. После процедуры в пемзе накапливаются остатки кожи и различные загрязнения, которые невозможно вымыть. Со временем они начинают разлагаться, появляется неприятный запах. Намного удобнее в этом плане использовать фибру.Невозможность подобрать нужную степень абразива. Тот факт, что пемза бывает мелко- и крупнопористой, не спасает положение.

Девушки рекомендуют включить в обязательный уход смазывание ног густым кремом. Усилить эффект можно, надев на всю ночь носки. Кожа на ступнях станет намного мягче уже после первого применения метода.