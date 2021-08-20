 

Лучшая и многофункциональная вещь для первых прохладных дней: трендовые рубашки на осень для зрелых женщин

20.08.2021, 19:54, Разное
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Стильные рубашки оверсайз являются идеальным выбором в пору наступления первой осенней прохлады. Да и сейчас, в августе, днем на улице еще слишком жарко, а утром и поздним вечером температура воздуха несколько опускается. При такой капризной погоде всегда выручают многослойные образы. Поговорим о трендовых рубашках, которые идеально впишутся в гардероб зрелых женщин.

Белая рубашка

Есть только один элемент базового гардероба, который одинаково хорошо работает для женщин всех возрастов. Речь идет о белой рубашке оверсайз, которую можно носить со строгими черными брюками, белыми джинсами или кожаной миди-юбкой. Этот элемент гардероба по праву относят к категории “маст хэв”.

Белая рубашка сама по себе достойна внимания, но она также может становиться частью многослойного образа. Надевайте ее поверх футболки и не застегивайте, когда собираетесь на случайную прогулку. Подбирая деловой образ, наденьте этот универсальный элемент под брючный костюм. Да и выбор обуви к белой рубашке достаточно многообразен: от кроссовок до ботфортов.

Способ ношения

Стильные белые рубашки можно носить различными способами. Вы можете надевать их навыпуск в тандеме с джинсами прямого кроя или заправлять внутрь, сочетая с брюками с высокой посадкой. Также можно завязать концы рубашки в красивый узел на животе, подвернуть рукава или поставить воротничок стойкой. Все зависит от вашего настроения и от степени креативности.

Джинсовая рубашка

Для составления неформальных образов идеально подойдет джинсовая рубашка, которую можно сочетать с юбками прямого силуэта, брюками или джинсами. Если вы собираетесь комбинировать два элемента из денима, следите за тем, чтобы низ и верх не совпадали по цвету.

Если вы хотите пополнить свой гардероб ультрамодной джинсовой рубашкой, тогда обратите внимание на изделие с оборками – писк последней моды.

Повседневный джинсовый образ тоже требует ярких аксессуаров в виде стильной соломенной сумки, ожерелья из бисера и солнечных очков. Помните, что несколько акцентированных деталей помогут сделать большую разницу.

Рубашка с принтом

Разнообразить привычный гардероб позволят модные принтованые рубашки в клетку, в вертикальную полоску, с абстрактным рисунком. Любительницам сдержанного стиля можно предложить бело-голубую рубашку оверсайз в тонкую полоску. Такая модель идеально подойдет к просторным брюкам кремового цвета с коричневым ремнем.

Более пестрые модели с ретро-принтом идеально подойдут к джинсам или длинной юбке из двухцветного денима. С таким дерзким комплектом вы можете не бояться носить кеды или белые кроссовки.

Анималистика

Остаются в тренде флористика и животный принт. Не бойтесь надевать рубашку с леопардовой или тигриной расцветкой. Прошли те времена, когда эти элементы считались дурным вкусом.

В наши дни процветает мода на изделия оверсайз, на природные оттенки и на натуральные материалы. Поэтому рубашка с леопардовым принтом в комплекте с удлиненной юбкой-карандашом выдаст в вас даму, разбирающуюся в моде.

Расцветки

Конечно же, эта осень не обойдется без цветных рубашек. Самыми трендовыми будут оставаться зеленая, оранжевая, желтая и розовая палитра. Чем бледнее оттенок верха, тем удачнее будет ваш образ.

Комбинировать цветные рубашки можно с брюками в схожей цветовой гамме, с белыми джинсами или с брюками палаццо. Все зависит от ваших предпочтений.



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