 

Крисси Тейген и Джон Ледженд устроили слежку за Шоном Мендесом и Камилой Кабелло в Нью-Йорке

20.08.2021, 18:44, Разное
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Редко когда селебрити занимают другую сторону баррикад и становятся папарацци, но вчера Крисси Тейген успешно вжилась в эту роль. В четверг 35-летняя модель с 42-летним супругом, певцом Джоном Леджендом впервые за долгое время вышла в свет: с момента потери ребенка сразу после его рождения Крисси была активна в социальных сетях, но на публике предпочитала не появляться, а в июне разгорелся скандал, связанный с ней. Напомним, дизайнер Майкл Костелло рассказал, из-за нее он чуть не лишился работы, стал “нерукопожатным” и хотел покончить с собой:

Я не хотел этого делать, но я не буду чувствовать себя счастливым, пока не выскажусь. Мне нужно исцелиться, и для этого я должен рассказать, через что я прошел. Я хотел покончить с собой, и я все еще травмирован, подавлен и думаю о самоубийстве, – писал он в соцсетях.

Майкл рассказал, что 2014 году обвинила его в расизме: по сети разлетелся снимок, на котором Костелло якобы употребил нетолерантное N-word. Фото оказалось поддельным, но Крисси отказалась извиняться. И хотя Крисси все опровергала и весь их диалог был публичным – звезды выкладывали обращения друг к другу то в ленте, то в сторис в Instagram, – эта история бросила тень на Крисси.

Крисси Тейген и Джон Ледженд с дочерью

И вот, выдержав два месяца, Тейген снова начала проявлять активность: сейчас модель готовится выпустить собственную кулинарную книгу и сопутствующую кухонную утварь, а вчера прогулялась по авеню Нью-Йорка вместе с мужем и дочерью. Крисси и Джон с 5-летней дочкой Луной гуляли по улице и с удовольствием позировали фотографам. После семейство поднялось в свои апартаменты и оттуда, с балкона, они стали следить за происходящим на оживленном перекрестке. Снимая сторис, Крисси отметила другую звездную пару – Камиллу Кабелло и Шона Мендеса – с призывом:

Вы здесь? Да выходите уже!

И в следующем видео Шон Мендес попал в кадр, от чего Крисси, похоже, пришла в полный восторг. Правда, его возлюбленная Камилла к фанатам так и не вышла.

Шон Мендес



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