Медно-красный обещает стать главным трендом осени: лучшие его оттенки, которые идеальны для брюнеток

Медно-красный цвет обещает стать самым настоящим трендом этой осени. Это достаточно яркий, красивый и насыщенный оттенок, который привлекает к себе много внимания. Теплый медный цвет волос поможет сделать внешний вид более интересным и стильным. Особенно красиво он смотрится в сочетании со смуглой кожей.

Медно-красный является отличным цветом для брюнетки, однако чтобы он выглядел ярко и красиво, нужно правильно ухаживать за волосами и грамотно подобрать макияж. Вот некоторые оттенки краски, которые отлично подойдут для девушек с темными прядями.

Светлые медные пряди (главное фото)

Если хочется изменить цвет волос и выглядеть более ярко и эффектно, то этот цвет волос станет идеальным вариантом для всех модных девушек. Чтобы добавить нотку оригинальности, стоит сочетать медный оттенок основной массы локонов с двумя передними прядями, окрашенными в более светлый цвет. Это поможет подчеркнуть вашу привлекательность.

Насыщенный медный

Этот оттенок ближе к яркому оранжевому. Он станет отличным выбором для тех представительниц прекрасного пола, которые не боятся рисковать. Такой цвет отлично подойдет для смелых и роскошных девушек со смуглым оттенком кожи.

Отросшие корни

Отросшие корни не всегда выглядят ужасно. В сочетании с медными тонами они смотрятся достаточно привлекательно. Кроме того, это отличная возможность стилизовать свою прическу, когда постепенно начнут отрастать естественные волосы.

Красноватый

Если вам нравятся достаточно яркие и насыщенные тона, то стоит использовать для окрашивания волос винный оттенок в сочетании с оранжевым тоном. В итоге вы сможете получить прекрасный результат, который колеблется между фантазийным красным и медным.

Медный

Этот цвет достаточно сдержанный, но вместе с тем очень кокетливый. Такой оттенок поможет сохранить натуральный тон волос, но придаст ему яркие и эффектные нотки.

Медный блонд

Этот цвет выглядит просто роскошно. Он отлично сочетается даже со слегка загорелой кожей и делает вас похожей на куклу Братц.

Медный балаяж

Этот стиль окрашивания помогает придать образу некоторую женственность и романтичность. Такой оттенок подойдет каждой девушке, независимо от оттенка кожи. Для создания красивого и романтического образа стоит добавить волосам незначительные красноватые тона.

Золотая медь

Этот яркий медно-золотистый оттенок выглядит просто божественно и привлекает к себе много внимания.

Медный каштан

Это идеальный цвет для брюнеток, которые не желают кардинальных перемен. Чтобы сиять потребуется только лишь ежедневный макияж, подчеркивающий оттенок прядей.

Медный градиент

Это идеальный оттенок для тех, кто хочет сделать образ сексуальным. Отлично сочетается такой цвет со стрижкой, идущей слоями.