После отдыха на Ибице: Белла Хадид была замечена в Лондоне с бойфрендом Марком Калманом

Последние несколько дней 24-летняя модель Белла Хадид провела на испанском острове Ибица. Как оказалось, мини-отпуск Белла провела в компании певицы Дуа Липы, которая уже давно встречается с ее родным братом Анваром. Пока Хадид публикует у себя в Instagram снимки с отдыха, папарацци поймали ее в Лондоне. Накануне она попала в объективы фотографов вместе со своим новым бойрфендом – 33-летним Марком Калманом.

Правда, их появление на улице длилось всего пару секунд – от ворот отеля до двери автомобиля. Держась на дистанции друг от друга, влюбленные прошли к машине, быстро сели в нее и уехали в ресторан. Для ужина Белла выбрала черную асимметричную блузку с розовой надписью Chloe, черные джинсы свободного кроя и кроссовки.

Нового возлюбленного Белла перестала скрывать во время Каннского кинофестиваля – она опубликовала фотоотчет из Франции, где на одном из кадров она целовалась с парнем. Марк Калман – профессиональный фотограф и дизайнер, сотрудничает со многими звездами, в том числе с Трэвисом Скоттом, для альбома которого Марк разработал концепцию обложки. Калман избегает публичности, у него закрытый профиль в Instagram, хотя среди его фолловеров есть известные личности, например, муж Арианы Гранде Далтон Гомес. Западные СМИ предполагают, что Марк и Белла познакомились через общих друзей. Как известно, Хадид близка с сестрами Кардашьян-Дженнер, а Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова вместе.

Напомним, ранее Белла встречалась с The Weeknd. Их роман начался в апреле 2015 года, когда модель пригласили принять участие в работе над оформлением альбома The Weeknd – Beauty Behind the Madness. В декабре того же года пара делала перерыв в отношениях, но вскоре вновь воссоединилась. Осенью 2016-го звезды окончательно разошлись, после чего The Weeknd стал встречаться с подругой Беллы Селеной Гомес. О возобновлении романа Беллы и The Weeknd заговорили в апреле 2018-го, когда пара была замечена на фестивале Coachella, потом знаменитости целовались на одной из вечеринок в Каннах. Все лето пара не расставалась, то и дело появляясь на глазах общественности вместе. Но в итоге, знаменитостям все же не удалось сохранить отношения и они окончательно разошлись.

В прошлом году появились слухи, что Белла встретила новую любовь в лице Дьюка Николсона, внука легендарного актера Джека Николсона. Но информация инсайдеров так и не подтвердилась.