 

RT готова предоставить платформу для всех покидающих OnlyFans

20.08.2021, 12:11, Разное
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19 августа представители OnlyFans объявили о смене политики компании в отношении к сексуальному контенту на социальной площадке сервиса. С октября 2021 года любой контент, содержащий в себе образы или действия сексуального характера, будет наказываться перманентным баном как самого контента, так и его создателя. Это приведёт компанию к эк ощутимому экономическому ущербу в размере более 200 млн долларов в год, но поможет избежать отключения от сервисов Visa и MasterCard.

Информация об этом застала врасплох работников секс-индустрии, трудящихся на площадке OnlyFans в разделе 18+. Из-за жёстких ограничений во время локдауна многие из них не могли продолжать съёмки в традиционном формате и стали зависимы от площадки и аудитории OnlyFans. Теперь же при вводимых запретах им придётся искать новую платформу для реализации своих талантов.

О готовности выделить всем желающим похожую по функционалу площадку заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мы всегда рады молодым и энергичным людям в наших студиях. Не пригласить подобные таланты — стало бы ужасной ошибкой для отечественной журналистики. Умение работать с публикой и пропускать через себя большие объёмы информации, безостановочно работая ртом — это редкий дар, и мы его ценим вне зависимости от того кем и как работал человек ранее», – подчеркнула она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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