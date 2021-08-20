Связала свое свадебное платье прямо в метро: результат восхищает

Дизайнер и пользовательница TikTok Эстер Эндрюс вручную связала для себя свадебное платье. Оно выглядит очень необычно и сильно отличается от классических свадебных образов. Но самое удивительное в этой истории то, что девушка вязала наряд в метро Нью-Йорка по пути на работу.

Платье мечты

Эстер не зря работает дизайнером. У нее самобытный стиль, свой свадебный образ она продумала до мельчайших деталей. Платье молодой невесты было украшено небольшими красными помидорами в соответствии со свадебной тематикой. «Вдохновением послужил космический пират, который наткнулся на томатный сад», – сказала Эстер.

Девушка также сшила наряд для своего жениха, напоминающий костюм космонавта, и колготки ручной работы, которые выглядели как звездное небо. Вот фотография образа невесты.

Выглядит очень необычно, но зато этот наряд точно запомнится молодым и гостям на всю жизнь! Кого-то могут смутить черные колготки, но темный цвет в данном случае совсем не выглядит мрачным пятном на фоне светлого наряда. Звездное небо, которое символизируют колготки, – это романтичная деталь, в которую Эстер и ее избранник вкладывают особый смысл. Возможно, их опыт послужит вдохновением для других пар.

Кропотливый процесс

Вся эта история началась с желания Эстер Эндрюс сшить для себя свадебное платье. Но девушка понимала, что у нее нет на это свободного времени, так как она трудится полный рабочий день. Вместо того чтобы сдаться, она решила вязать по дороге на работу и с работы. За те девять месяцев, в течение которых она трудилась над своим нарядом, ее наверняка запомнили многие пассажиры нью-йоркского метро.

Большая часть платья была выполнена из трикотажа. Как только каждая отдельная часть была готова, ее соединяли с другими деталями. Последний стежок был сделан накануне свадьбы. Эстер рассказала, что на ее наряд ушло около 6 километров пряжи из мохера.

Популярность в TikTok

Пользователи TikTok были очарованы этой историей. Они восхитились оригинальностью девушки и преданностью своему платью, которое отражает ее яркую индивидуальность. Многие называют этот момент «милым, креативным и веселым».

Молодой муж Эстер не мог упустить возможность прокомментировать видео. Он написал, что ему очень повезло с женой, а также уверил пользователей TikTok, что они не знают и половины истории.

Видео стало популярным и всего за неделю набрало более полумиллиона просмотров и более тысячи комментариев от пользователей, которых очаровала красивая и оригинальная история.