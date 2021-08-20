 

Как скрыть изъяны фигуры с помощью джинсов: советы имиджмейкера

20.08.2021, 7:20, Разное
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Джинсы давно заняли центральную часть в базовом гардеробе модниц. Когда мы покупаем обновки на предстоящий сезон, мы обычно смотрим на тренды и ориентируемся на рекомендации стилистов. Но мы упускаем из виду одну важную деталь: особенности своей фигуры.

К счастью, джинсовая мода в наши дни представляет нам свободу выбора. Из десятка трендов вы обязательно выберете то, что выгодно подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки.

Джинсы-колокол

По прогнозу экспертов, мода на джинсы-колокол будет удерживаться еще несколько сезонов. Колокол – это клеш в традиционном понимании. Эта модель максимально обтягивает бедра, а от колена расширяется книзу. Идеально подходит тем, кто хочет скрыть широкие бедра и визуально удлинить ноги. Если вы хотите добиться максимального эффекта вытягивания силуэта, тогда выбирайте джинсы-колокол с высокой посадкой и носите их с обувью на высоком каблуке.

Трубы

Еще одна модель, которую обожают дамы с широкими бедрами. Трубы тоже имеют расклешение, только в более высокой точке – от бедра. Джинсы, которые были на пике моды в конце 90-х, невероятно популярны и в наши дни. Они нравятся женщинам за удобство и привлекательную форму. Чем выше посадка модели, тем длиннее и стройнее выглядят ваши ноги. Этот эффект достигается за счет акцента на самой узкой части в центре фигуры.

Скинни

В наши дни джинсы скинни находятся в тени клеша, слоучей и мешковатых моделей. Модницы чаще носят обтягивающие джинсы, составляя с ними многослойный образ. Однако в укороченном варианте скинни смотрятся более современно. Если вы не являетесь обладательницей высокого роста, обтягивающие джинсы помогут вам уравновесить туловище и ноги. К тому же, максимальное обтягивание в зоне лодыжек зрительно сделает вас выше.

Укороченные джинсы.

А вот укороченные джинсы оценят высокие девушки, ноги которых непропорционально больше туловища. Такие модели встречаются как в варианте прямого кроя, так и небольшим расклешением.

Джинсы с оборкой на талии

Джинсы-пакеты – это модель, которая имеет оборку выше линии пояса. Это игривое продолжение позволяет искусственно поднять линию талии еще выше. Подобное решение идеально дополняет фасон джинсов-mom, которые имеют небольшой объем в области бедер и сужение к низу брючин.

Джинсы-mom

Фавориты прошедших двух сезонно нехотя сдают свои позиции. “Мамины” джинсы все еще носят те модницы, которые жалуются на недостаточный объем в бедрах. В укороченном варианте или с подворотами такие штанишки смотрятся достаточно женственно.

“Бананы”

Джинсы слоучи или “бананы” очень похожи на “мамины” джинсы с одной лишь разницей. Эта модель имеет наибольший объем не в области бедер, а в области колен. Защипы на талии сверху и сужение снизу делают нижнюю часть вашей фигуры похожей на шар. Также подходит тем, кто хочет придать дополнительного визуального объема бедрам.

Джинсы с разрезами

Вот мы и подобрались к модели, которая будет безусловным хитом предстоящей осени. Джинсы с разрезами в нижней части внутреннего или внешнего шва штанин очень похожи на клеш. Встречаются модели с разрезами в передней нижней части джинсов. За счет того, что через разрез виднеется часть лодыжки, ваши ноги в таких джинсах будут казаться бесконечными.

Прямой крой

Джинсы прямого кроя входят в топ-3 джинсовых трендов этой осени. Эти модели очень нравятся тем женщинам, которые имеют худые лодыжки при нормальных бедрах.

Высокая посадка

Прямые джинсы с завышенной талией хорошо замаскируют имеющийся животик. Чтобы изделие работало на вас, а не против, выбирайте более плотный деним.



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