 

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил построить пять деревень на берегу Женевского озера

19.08.2021, 18:51, Разное
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По мнению депутата-единоросса Петра Толстого, в Швейцарии необходимо основать три-пять небольших населенных пунктов. Парламентарий также предложил перенести заседания Госдумы в один из таких новых населённых пунктов.

Вице-спикер рассказал, что работая на берегах Женевского озера, парламентарии смогут больше времени проводить в кругу семьи.

«Жены и дети многих депутатов, к сожалению, вынуждены жить в Швейцарии либо в соседних Франции, Италии, Австрии или Германии. И все, конечно, понимают, что разлука с близкими плохо сказывается на трудоспособности народных избранников», — объяснил Толстой.

«Одна из деревень может быть построена рядом с Монтре. Там удобная инфраструктура: есть казино и много клиник. Для более качественного обслуживания россиян необходимо уменьшить нагрузку на отечественную медицинскую систему. Не всем парламентариям, конечно, это понравится, но ради общественных интересов депутатам Думы должны чаще лечиться в Швейцарии», – подчеркнул Толстой.

Вице-спикер также отметил удобное географическое расположение Женевского озера, находящегося рядом со Страсбургом: «Мне часто приходится ездить на заседание ПАСЕ. Хотя эта организация и пропитана духом русофобства, мы все равно будем отстаивать нашу позицию. Россия, в свою очередь, озабочена правами человека во Франции, Нидерландах, Германии, а также аннексией Фолклендских островов Великобританией». 

Строительство новых деревень будет осуществляться в рамках программы «Женевский гектар». Для ее финансирования в 2022-м году из федерального бюджета будет выделено 2,6 млрд рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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