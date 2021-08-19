Алисса Милано рассказала о состоянии дяди, которому она спасла жизнь, после аварии

Семья звезды сериала “Зачарованные” Алиссы Милано переживает трудные дни. Как мы уже сообщали вчера, 48-летняя актриса и ее 63-летний дядя Митч Карп попали в серьезную аварию. У мужчины случился сердечный приступ, когда он был за рулем, и потерял управление. Благодаря быстрой реакции Алиссы все остались живы – она смогла дотянуться до ручного тормоза и остановить машину, уменьшив тем самым удар от столкновения с другой машиной. Однако, как вчера вечером сообщила Алисса, дядя до сих пор находится в больнице и его состояние оценивается как тяжелое. Актриса впервые с момента аварии прокомментировала ситуацию в Instagram.

Вчера в моей семье произошло ужасное событие. Я была пассажиркой в машине, за рулем которой был мой дядя Митч. У него случился серьезный сердечный приступ, в результате чего произошла автомобильная авария. Я благодарна людям, которые остановились, чтобы нам помочь, – написала Алисса и добавила, – Дядя Митч – важная часть нашей семьи, он проводит время с моими детьми, всегда рядом. Он все еще в больнице, и мы не уверены, что он выздоровеет.

Алисса Милано

Кроме того, Милано обратилась к любопытствующим и СМИ с просьбой не докучать ей и ее семье сейчас. Актриса также призвала всех и каждого овладеть навыками оказания первой медицинской помощью, в том числе научиться делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Пожалуйста, пусть этот случай вдохновит вас на обучение сердечно-легочной реанимации. И чтобы вы знали, если придется, как спасти чью-то жизнь. Многие больницы, включая американский красный крест, проводят регулярные занятия по обучению СЛР. Маленькие усилия могут оказать кому-то огромную помощь, – написала Алисса.

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Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)

Напомним, во вторник утром в Западном Лос-Анджелесе внедорожник Ford Edge на большой скорости съехал с трассы на встречную полосу и врезался в другой джип. Вторая машина скрылась с места аварии. Дядя актрисы потерял управление, когда ему стало плохо.

Алисса покинула место происшествия целой и невредимой, с трассы ее забрал муж Дэвид Баглиари. При этом Милано, которая недавно рассказала, что у нее генерализованное тревожное расстройство, фактически спасла жизнь своему дяде. Позже Митча Карпа доставили в больницу UCLA Westwood, где он находится до сих пор.

Алисса Милано с мужем

Алисса Милано с детьми Майло и Элизабеллой