 

Мексика прекратила поставлять в Россию грузовики ЗИЛ-130 из-за санкций США

19.08.2021, 14:51, Разное
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Мексиканское правительство по требованию Минюста США наложило запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей ЗИЛ-130 (ZiL-Nouvo 130A по местной маркировке), который выпускаются в этой стране с 2019 года на оборудовании бывшего московсокго завода ЗИЛ.

Ведомство издало подобную ноту ещё в феврале, опасаясь, что российская сторона может задействовать грузовики в военных целях. Мексиканское предприятие в Пуэнте-де-Истла пыталось обжаловать это решение, но проиграло несколько судов. Рынок РФ был важен для него, поскольку до 30% производящихся автомобилей уходят именно в Россию – простота грузовиков, их надёжность и доступность запчастей из старых запасов, заставляют многих потребителей выбрать именно эту модель.

Последняя партия “новых старых” ЗИЛ-130 для РФ стали 14 машин в северном исполнении, заказанных Иркутской областью для коммунальных служб. Они прибыли в страну ещё в марте и уже приступили к работе. Мексиканский ЗИЛ обходится бюджету приблизительно в 2,4 раза дороже, чем такие же авто, собиравшиеся в России, однако аналогов модели всё ещё нет.

Производство модели было запущено в штате Морелос в 2019 году на выкупленном в России оборудовании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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