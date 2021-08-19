«Спокойной ночи, малыши!» покажут специальный выпуск, посвященный ГКЧП

Детская передача «Спокойной ночи, малыши!» выйдет со специальным выпуском к 30-летию августовского путча. Авторы программы хотят познакомить детей с важной вехой в истории России и привить им зачатки патриотизма.

По сюжету телепередачи Степашка и Каркуша ополчатся на Филю из-за его неумения вести программу. Они объявят чрезвычайное положение и запрут Филю в собачьей конуре. Тем временем в студии появится Хрюша, чтобы восстановить справедливость. Он публично пристыдит Степашку с Каркушей и освободит из заточения Филю. В конце выпуска Степашку и Каркушу арестуют и посадят в тюрьму за попытку захвата власти и жестокое обращение с Филей. В итоге Филя вместе с Хрюшей решат простить своих друзей и герои передачи помирятся. В завершении программы детям по традиции покажут новый мультик министерства обороны про сверхбыструю ядерную ракету.

«Наши дети ментально развращены западными технологиями влияния. Им предлагают совершенно чуждые, антироссийские ценности. И наша задача, как телевидения, сформировать у подрастающего поколения правильные ценностные установки, отвечающие государственному запросу на воспитание детей», — пояснила креативный продюсер передачи Татьяна Юмашева.

Создатели программы планируют в дальнейшем развивать тему патриотических выпусков. В ближайших программах они хотят рассказать детям о конституционном кризисе 93-го года, чеченских войнах и натовских бомбардировках Югославии.

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