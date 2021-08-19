Таинственные маленькие человечки на Аляске похитили ребенка

На арктической территории Аляски среди местных аборигенов-инуитов многие века рассказывают истории про таинственных маленьких человечков.

Они называют их словом ишигак (Ishigaq) или ирценррак (Ircenrraqs). Считается, что они существуют с незапамятных времен и могут жить как в мире людей, так и в подземном мире.

Они могут изменять свой внешний вид, маскируясь под людей, птиц или животных, отчего инуиты также называют их "полудемонами". Говорят, что вы можете за день много раз встретить ирценррака и даже не понять это, потому что для вас это выглядело как птица, животное или маленькая старушка.

Иногда они проникают в дома людей и тогда их можно опознать по тому признаку, что они умеют проходить сквозь стены. Точнее прыгать, так как очень часто они передвигаются прыжками.

Один человек рассказывал о том, как маленькая старая морщинистая женщина, одетая в грязную меховую одежду, прыгнула в его спальню, прошла в гостиную и исчезла. В другой раз маленький старик ростом не более 60 см прыгнул в дом женщины и за считанные секунды выпрыгнул через противоположную стену.

Некоторые ирценрраки доброжелательны к людям, другие очень злы. Но вне зависимости от того, кого вы встретили, никогда не рекомендуется дразнить это существо, говорить с ним грубо и тем более пытаться нанести ему вред, оно в таком случае может крепко рассердиться и тогда вашей участи никто не позавидует.

Пару лет назад в соцсетях, а потом и в местном издании Anchorage Daily News (позже эта статья была по каким-то причинам удалена) появилась история от аляскинского охотника-инуита, который уверял, что в 2008 году он охотился на гусей и столкнулся с фактом похищения человеческого ребенка "маленькими людьми".

"7 мая 2008 года я отправился поохотиться на гусей, погода была отличная, и птиц было вдоволь. Я ехал по тундре на снегоходе, проезжая гору Пилчер, к озеру и болоту. Снега выпало очень мало из-за теплой погоды.

Добравшись до места назначения, я устроил на поляне место для охоты. Когда начали прилетать птицы, я был взволнован и с нетерпением ждал возможности вернуться домой с несколькими толстыми гусями.

Когда я присел, чтобы прицелиться в спускающуюся стаю, мое периферийное зрение на левом глазу заметило маленький темный предмет примерно в 150 ярдах от меня. Взглянув туда, я увидел маленького мальчика на болоте, смотрящего на меня. Думая, что мне это привиделось, я отвернулся в сторону и потом снова посмотрел на него. Он был там же и был неподвижен.

Удивленный тем, что он появился из ниоткуда, я вышел к нему и поприветствовал ребенка. Я задавал ему много вопросов, но он не отвечал. Мальчик выглядел ошеломленным, дезориентированным и напуганным. На нем была толстовка с капюшоном, тонкая куртка и кроссовки, при этом он был сухим, а везде вокруг него была вода.

Думая, что он мог потеряться, упав со снегохода другого охотника, я снова начал пытаться поговорить с ним, но все, что он мне сказал было "Я не знаю".

К тому времени я был расстроен, подозревая, что тот, кто его сюда привез, мог утонуть в болоте, а он мне ничего не говорит. Затем мальчик заявил, что был один, и после того, как он поклялся говорить правду, он попросил меня отвезти его домой.

Я предложил ему конфеты, безалкогольный напиток или еду. Он отказался и я нашел это странным, 7-8-летний ребенок так просто не отказывается от вкусностей.

Вскоре мы поехали через холм и вниз по долине к поселению Маршалл. Подойдя к Маршаллу, мальчик попросил меня отвезти его к его бабушкам, а не к его родителям, и я проводил его к нему домой, куда он указал. Когда я сказал бабушке, что я нашел мальчика в далеком болоте, у нее отвисла челюсть. Она упомянула, что видела его дома всего несколько часов назад, и поблагодарила меня.

Только на следующий день я узнал, что на самом деле случилось с ребенком.

Оказывается, мальчик рассказал, что его похитили "маленькие люди", выманив из поселка и обманом пленили, а потом увели куда-то "вглубь горы". Внутри горы ребенок увидел тысячи маленьких людей, говорящих с ним по-английски, на языке инуитов, и еще на одном языке, которого он никогда раньше не слышал.

Внутри горы мальчик видел много туннелей и светящихся камней, которые использовались как фонари для их освещения. По словам мальчика, он видел еще одного человека там, это была маленькая девочка и она тоже была тут в плену. Ее тщательно охраняли.

Маленькие люди начали расспрашивать ребенка о разных вещах, а потом показали ему три туннеля. Он выбрал один и вышел за пределы горы, снова оказавшись в мире людей. Причем по его ощущения он был внутри горы всего несколько минут, а на самом деле прошло около четырех часов.

Когда он увидел меня, он поначалу очень перепугался, потому что не был уверен, что я человек. Это объясняет, почему он был таким бледным, и его нежелание говорить со мной или отвечать на мои вопросы.

Я потом часто задавался вопросом, намеренно ли маленькие люди поместили ребенка как раз туда, где я охотился, чтобы я нашел его и увез к его семье, или это получилось случайно. Из всех других охотников, которые охотились в этих местах, никто не видел этого мальчика и этот факт на какое-то время сбил меня с толку.

То, что произошло, было паранормальным явлением, явно чем-то необычным. Маленькие люди, о которых наши старейшины часто рассказывали, взяли этого ребенка и отпустили, я думаю, ему повезло, потому что некоторые взятые часто остаются у них в плену насовсем.

Сейчас тот похищенный мальчик уже совсем взрослый мужчина и он благодарен мне, что я нашел его и вернул домой. Местность, где я его нашел, часто посещают огромные тундровые гризли и бурые медведи".