 

Иван Ургант поздравил падчерицу Эрику с 21-летием и рассказал об их первой встрече

18.08.2021, 19:06, Разное
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Падчерице Ивана Урганта (дочери его жены Натальи Кикнадзе от первого брака) Эрике сегодня исполнился 21 год. В честь этого события телеведущий, по традиции, опубликовал на своей странице в Instagram фото именинницы, на этот раз сделанное в ресторане. Правда, в этот раз снимок он сопроводил не только подписью с указанием возраста, но и небольшой историей из жизни. Ургант впервые рассказал об их знакомстве – Эрике на тот момент было всего пять лет. 

Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе… Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила. I love 21, – написал Иван.

Эрика Кикнадзе

Эрика уже несколько лет живет в Нью-Йорке, получила образование в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография”.

С осени 2019 года она встречалась с молодым человеком по имени Муса. В декабре Эрика оказалась в центре расистского скандала. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня, и ей пришлось дать им отпор. Отпор хейтерам дал даже сам Иван Ургант, в эфире шоу “Вечерний Ургант” рассказав о том, что одобряет выбор Эрики.

В апреле этого год ряд СМИ сообщил, что Эрика рассталась с возлюбленным – они были вместе полтора года. Ее подписчики заметили, что девушка удалила – или скрыла – часть снимков с ним в Instagram и отписалась от него, а после кардинально сменила имидж: отрезала каре, а также перекрасила волосы и брови в розовый цвет. На свежих кадрах в своем аккаунте она позирует одна или с подругами, причем ее фотосессии и образы стали гораздо откровеннее после расставания с парнем. Кстати, в мае Иван Ургант и Наталья Кикнадзе летали в США, где почти все время провели с Эрикой.



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