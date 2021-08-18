Скандалы: Генерал выступил с первым словом

Суд разрешил экс-руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву открыть процесс по обвинению в поджоге дома губернатора Андрея Бочкарева

В Южном окружном военном суде началось разбирательство по делу бывшего помощника председателя СКР, экс-руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Им вменяется соучастие в террористическом акте в составе организованной группы.

Напомним, речь идет о поджоге дома Андрея Бочарова, бывшего на момент преступления волгоградским губернатором. Отдельно генералу инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов. Подсудимые утверждают, что их дело сфабриковано, и они пожелали первыми выступить в процессе, опередив сторону обвинения.

На процессе по делу бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева и владельца волгоградских ресторанов и кафе Владимира Зубкова, обвиняемых в соучастии в поджоге губернаторского дома осенью 2016 года, был определен порядок исследования доказательств. Суд удовлетворил просьбу подсудимых дать показания в начале судебного следствия. Генерал заявил суду, что считает дело фальсифицированным, основанным на оговоре заинтересованных лиц. Он отметил, что у него не было противоречий с губернатором и что он лично как глава следственного управления распорядился по факту поджога дома возбудить уголовное дело о покушении на жизнь чиновника и членов его семьи. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями генерал назвал «выдумкой следствия».

Суд объявил перерыв в заседании до 17 августа, предоставив подсудимым время для подготовки к выступлению.

Также на заседании было зачитано обвинительное заключение. По версии следствия, генерал Музраев, занимавший с 1996 года должность заместителя прокурора Волгоградской области, а с 2007 года — руководителя регионального СУ СКР, имел мощное влияние на местную элиту, преследуя свои теневые экономические интересы. Властным амбициям генерала, говорится в деле, помешал, как полагают следователи, губернатор Андрей Бочаров, который с 2014 года начал проводить в области независимую от силовика политику. Чтобы «взять под крыло» губернатора Бочарова и доказать ему свою значимость и возможности, генерал Музраев, по утверждению следователей, осенью 2016 года передал через своего доверенного человека Владимира Зубкова (Зубок) авторитетному предпринимателю Евгению Ремезову указание организовать подрыв или поджог губернаторского дома в поселке Латошинка. Тот поручил исполнение задания своим охранникам. Но, впрочем, последние не знали, на кого покушаются. Ночью 16 ноября исполнители подожгли стену деревянного дома, облив ее предварительно 10 л бензина, но огонь не смог разгореться, потому что бревна были обработаны защитными средствами. Непосредственные поджигатели, сознавшись в преступлении, уже отбывают сроки по приговору волгоградского суда, а уголовное дело Евгения Ремезова выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщал “Ъ”, помимо теракта (ст. 205 УК РФ) генерал Музраев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следователи утверждают, что при расследовании уголовного дела авторитетного предпринимателя Виталия Брудного, обвиняемого в организации покушения на жизнь авторитетного кикбоксера Владимира Поташкина, генерал якобы устно требовал от подчиненных не привлекать Брудного к уголовной ответственности и не ходатайствовать о его аресте. Расследование уголовного дела Брудного удалось завершить только после того, как генерала перевели в Москву на должность помощника председателя СКР. В итоге осенью 2019 года Брудный был осужден на десять лет лишения свободы за заказ покушения.

Также генерала СКР обвинили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ) — патронов Mauser, которые были обнаружены при обыске у него дома при задержании.

Сергей Иванов