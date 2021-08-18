 

Московские учёные допустили существование разумной формы жизни за пределами МКАД

18.08.2021, 13:51, Разное
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В Москве прошел ежегодный научно-исследовательский форум “Инновации-2021”, где были представлены новейшие разработки столичных ученых в сфере физики, биологии, компьютерной инженерии и робототехники. Одной из главных тем для обсуждения в дни проведения форума стало выступление представителей МГТУ с докладом о возможном существовании разумных форм жизни за пределами МКАД. Ученые заверили, что с помощью автономного землехода и высотного дрона смогли обнаружить группы человекообразных существ в Люберецком районе.

Тема внемосковской цивилизации вызвала ажиотаж вокруг павильона МГТУ. Ученые со всех уголков столицы выстроились в очередях, чтобы попасть на конференцию исследователей Замкадья. Профессор и доктор биологии Валерий Жмышенко провел презентацию со всеми своими теориями и фактами добытых во время экспедиции.

Жмышенко вместе со своим коллегой инженером-механиком Виталием Цалем, показали кадры, снятые с БПЛА во время пролета над Люберецким районом. На видео отчётливо видны группы гуманоидов, распивающих некую жидкость (спектрография позже показала, что жидкость — 40% раствор этилового спирта). Скорее всего, существа испугались дрона и скрылись в специфическом железном контейнере с двумя большими дверьми. Автономный землеход, отправленный вслед за дроном, провел анализ почвы на месте остановки гуманоидов и обнаружил следы соли, масла и черной шелухи неизвестного растения.

“Это прорыв! Господа, вы понимаете, что мы, возможно, обнаружили разумную цивилизацию за пределами Москвы? Об их развитии нам предстоит еще много чего узнать, но факт группового передвижения и защиты сородичей от опасности уже говорит о наличии зачатков разума”, — заявил профессор Жмышенко.

Правительство также заинтересовалось открытием МГТУ и утвердило госфинансирование программы поиска внемосковских цивилизаций. Ученые также запланировали отправить человека за пределы МКАДа для поиска ресурсов, за счет которых Москва сможет безбедно существовать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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