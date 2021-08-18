Алекс Родригес дал первое интервью после расставания с Дженнифер Лопес

Не каждый бывший всего через нескольких месяцев с момента расставания будет говорить публично о интервью, да еще говорить об экс-возлюбленной в позитивном тоне. Но Алекс Родригес сделал это. В своем первом интервью после расторжения помолвки с Дженнифер Лопес, бывший спортсмен в том числе ответил на вопросы об отношениях с певицей. Это вдвойне удивило поклонников, потому что буквально на днях, причем аккурат в день рождения Родригеса, Джей Ло удалила все фото с Алексом из своего аккаунта в Instagram. Причем, фото с детьми Алекса в том числе.

У меня было пять лет невероятной жизни партнерства, я и мои дочери за это время многому научились. И теперь у нас есть возможность воспользоваться этим, чтобы двигаться вперед и сказать: “Знаете что? Мы так благодарны за последние пять лет, как нам сделать следующие пять лет лучше с учетом извлеченных уроков?” – сказал Алекс в интервью Entertainment Tonight.

Родригес также добавил, что благодарен Богу за то, где он сейчас, и смело смотрит в будущее. А главными людьми в его жизни сейчас являются его дочери от предыдущего брака с Синтией Скуртис – 16-летняя Наташа и 13-летняя Элла, ради которых он живет, мечтая увидеть, как они будут развиваться дальше.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьмиНапомним, что Алекс и Дженнифер познакомились еще в 2005 году, но близко начали общаться только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес. Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.

Родригес сделал предложение Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки. С тех пор влюбленные несколько раз откладывали свадьбу, а во время карантина и вовсе стали ходить к семейному психотерапевту. До свадьбы дело так и не дошло, и в апреле Алекс и Дженнифер опубликовали совместное заявление о расторжении помолвки.

Теперь Дженнифер счастлива с Беном Аффлеком. И хотя свой день рождения Бен предпочел провести с бывшей женой, Дженнифер Гарнер и их общими детьми, поклонники уверены, у Джей Ло и Бена все хорошо. С тех пор, как появились первые слухи о воссоединении пары, они почти не расстаются. Так, Дженнифер отпраздновала свое 52-летие в компании любимого, а после путешествовала с ним по Средиземноморью.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес