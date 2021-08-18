 

Нацгвардия подала иск Дональду Трампу на 14 млн долларов из-за зимних протестов

18.08.2021, 8:31, Разное
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Командование 40-й легкой пехотной бригады национальной гвардии США подало иск к 45-му президенту США Дональду Трампу. 

Заявление поступило в федеральный окружной суд округа Колумбия 10 августа. Ответчиками по делу выступают сам Трамп и его помощники Чэд Вульф и Руди Джулиани.

Национальные вооруженные силы оценили расходы на сверхурочные выплаты для своих сотрудников в 11,2 млн. долларов, пятиразовое горячее питание в 500 тыс. долларов, услуги личных психологов в 2,5 млн. долларов, боеприпасы в 56 центов.

«Федералы выставили мне счет за проведение публичного мероприятия. Генерал-майор посчитал, что услуги его чекистов обошлись мне в 14,2 миллионов долларов. Это огромная сумма в наше непростое время, поэтому я прошу своих друзей и соратников помочь нам донатом по ссылке внизу. Америка будет свободной», – отреагировал Трамп в своих соцсетях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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