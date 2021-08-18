«Что-то жуткое под моей кроватью»

Эта история была на днях размещена на сайте Reddit и к ней было оставлено более двухсот комментариев.

"Мне 27, моему мужу 30, дочери 1 год. Эта история произошла вчера вечером, а потом я искала какую-то группу на фейсбук или Реддит, в которой можно поговорить об этом. Мне нужно было поговорить с кем-то.

Итак, для начала, мой муж, наш годовалый ребенок и я живем в этом съемном доме уже 3 года. И когда мы только въехали сюда, раздался случайный звон, как от дверного звонка.

Но здесь на двери не было никакого видимого дверного звонка, так что мы подумали, что может быть где-то на чердаке валялся старый дверной звонок с работающими батарейками, который был неисправен. Так или иначе, постепенно перестало звонить и мы забыли об этом случае.

Также я упомяну, что мой муж также имел обыкновение видеть неких существ, которых он называл "теневыми людьми", а еще он слышал чьи-то шаги и ему снятся ужасные сны с сонным параличом. Но мы всегда связывали это с его симптомами посттравматического стрессового расстройства, оставшимися после того, как он был за океаном (вероятно речь о том, что ее муж был солдатом, воевавшим где-то), в сочетании с его разумом, играющим с ним злую шутку.

Итак, мы переехали, и кроме того странного звонка на протяжении почти трех лет здесь больше не происходило ничего необычного, в том числе за год, когда с нами жила наша дочь. До прошлой ночи.

Мой муж работает в ночную смену, так что по ночам в доме остаюсь только я и наш ребенок. Прошлой ночью моя дочь проснулась у себя в кроватке около полуночи, поэтому я забрала ее и унесла к себе в постель.

Она вскоре снова заснула, ну а я заснуть уже не смогла и решила посмотреть сериал на Hulu. Пока я искала какое шоу выбрать, я пошутила "Надеюсь, под моей кроватью никого нет". И тут же каркас кровати со всем остальным приподнялись примерно на пол-фута от пола и с шумом упали обратно!

Моя дочь все еще спала, но я застыла от страха. Моя первая мысль была: "Под моей кроватью кто-то есть", но я быстро поняла, что даже я не смогла бы пролезть под нашу кровать, там было слишком узко, так что это было маловероятно. Но это меня не успокоило. Я быстро подхватила дочку в футбольном стиле, встала на кровати, спрыгнула с кровати как можно дальше и выбежала из комнаты.

Потом я взяла наш пистолет, взяла свою дочь и вышла во двор в одной футболке и трусиках, ожидая пока мой муж не вернулся домой. Он приехал через десять минут, обыскал дом, и не нашел ничего, что показалось бы ему подозрительным. Это, как ни странно, еще больше испугало меня, я бы предпочла, чтобы под моей кроватью был какой-то незнакомец, чем какая-то невидимая сила.

Таким образом я поехала ночевать к своей маме. Я смогла заснуть только около 03:30 ночи, а утром муж забрал нас, когда он закончил свою работу. Но я все еще боюсь спать в своей спальне и с тех пор я тут не сплю. Я пытаюсь развенчать случившееся и найти логическое объяснение, но не могу.

Возможно, вам это не покажется страшным, но я никогда в жизни не чувствовала себя такой напуганной, а страшные вещи в 10 раз хуже, когда у вас есть ребенок, которого нужно защищать, так что же мне делать?! Как правильно благословить свой дом, не сделав его хуже?

Также говорю, что я не пью и не употребляю никаких наркотиков, так что это не могло быть галлюцинациями. Моя мама – фанат паранормальных явлений, и мы с мужем в свое время согласились с тем, чтобы не быть теми паршивыми супругами из фильмов ужасов и всегда верить друг другу. Поэтому и мама и мой муж верят мне, но я все еще ощущаю себя сошедшей с ума."

Продолжение этого поста от его автора в комментариях:

"Я не заглядывала под кровать, но муж заглянул, как только вернулся домой. Я не думаю, что кто-то может залезть под нашу кровать, потому что там пространство шириной лишь 6 дюймов. Мой муж спит днем, а я сплю ночью, поэтому в нашей комнате кто-то бывает чаще, чем никого нет.

Когда проблема с дверным звонком случилась, в доме был мой муж, наш старый сосед по комнате и я. Мы все слышали этот звонок и провели первые несколько недель в доме, ища его. Мой муж в том числе проверил чердак (высунул туда голову) и сказал, что это похоже на маленькую комнату. Теперь у нас есть книжная полка, загораживающая вход на чердак. Дверной звонок было слышно регулярно около года, а затем он перестал звонить.

Кухня вроде работает и диммера у нас нет. Наш блок предохранителей находится в нашей прачечной, которая находится прямо рядом с кухней и разделяет открытое пространство.

Самая большая причина, по которой я не думаю, что это был грабитель или вор, состоит в том, что у нас есть собака породы мастиф, и она на 10000% сообщила бы нам, если бы в дом забрался кто-то. Что мне показалось странным, так это то, что она никак не отреагировала на весь хаос той ночи. Она проспала все это время.

Я молюсь, чтобы в трещинах моего дома не было чего-то вроде бледного ползуна. Эти существа жуткие".