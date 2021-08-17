Сергей Кириенко посетил молебен в память жертв финансового кризиса 1998 года

Первый заместитель главы кремлёвской администрации Сергей Кириенко принял участие в молебне, прошедшем во вторник в Храме Христа Спасителя. Молебен был посвящён 23-летию финансового кризиса 1998 года.

В понедельник, 17 августа 1998 года правительство России объявило о дефолте – временном отказе от обслуживания внешнего и внутреннего долга, а также об отмене «валютного коридора», который удерживал курс рубля за счёт продажи валютных резервов. Доллар, стоивший накануне около шести рублей, взлетел втрое – до 18-19 рублей. Соответственно взлетели цены в магазинах. Доллары в обменных пунктах закончились уже к обеду, а на предприятиях начались массовые увольнения, поскольку платить зарплату стало нечем – все имеющиеся средства руководители направили на скупку валюты. Произошедшее стало острым шоком для россиян, большинство из которых и не подозревало о надвигающихся экономических трудностях.

«Сегодня мы чтим память тех, кто не перенёс августовской катастрофы 1998 года. Одновременно мы бросаем упрёк безответственным политикам, которые эту катастрофу развязали. Сейчас ни Ельцину, ни Немцову претензий лично уже не предъявить, поэтому мы просим Господа передать им наше недовольство. Сейчас в Госдуму опять рвутся ельцины и немцовы, но мы не допустим их к властным рычагам. Слишком свежи воспоминания о дефолте», – заявил Сергей Кириенко.

Кириенко также рассказал, что сегодня «крушение пирамиды государственных краткосрочных обязательств», ставшее причиной дефолта 1998 года, невозможно, поскольку падать просто нечему – российский госдолг никто не покупает.

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