Скандалы: Потанинский след

Как специалисты по пиару заказывали статьи в зарубежной прессе против Олега Дерипаски

Проблемы Олега Дерипаски в борьбе с американскими санкциями против своих компаний и самого себя, судя по всему, имеют причиной активную деятельность его отечественных коллег-конкурентов. Не исключено, что здесь может маячить тень владельца «Интерроса» Владимира Потанина. Об этом наблюдатели и эксперты говорили и ранее.

Однако сегодня мы публикуем собственное расследование, которое может стать «информационной бомбой», дающей представление о средствах и методах, которые отдельные российские олигархи готовы использовать в борьбе друг с другом.

В начале июля адвокаты бизнесмена Олега Дерипаски подали апелляцию на решение суда США об отклонении иска о снятии санкций, которые российский предприниматель посчитал несправедливыми и незаконными. Ранее, 14 июня, суд округа Колумбия принял решение отклонить иск Дерипаски и закрыл дело, которое тянулось около двух лет и в ходе которого бизнесмен пытался доказать необходимость аннулирования санкций.

Маленькая Mega

Напомним, меры минфина США в отношении лично Дерипаски и его компаний En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» были введены в 2018 году. Бизнесмен был обвинён в том, что действовал в интересах высокопоставленных российских чиновников и лично Владимира Путина. В январе 2019 года рестрикции в отношении компаний были сняты в обмен на отказ бизнесмена от контроля над ними. В итоге у олигарха осталось только 44,95 процента акций En+ (вместо 70 процентов ранее) и всего лишь 0,01 процента в «Русале». В марте 2019 года Дерипаска подал иск в суд США, уже с тем чтобы самому лично выйти из санкционного списка, оценивая свой ущерб в 7,5 млрд долларов. Но 14 июня 2021 года олигарх потерпел поражение в суде округа Колумбия.

«Предсказуемо абсурдное решение. Cуд предпочёл прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введённые против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей – и всё на основании нескольких бульварных статей» — Олег Дерипаска

Он не уточнил, какие именно «бульварные статьи» могли стать основаниями для введения против него персональных санкций, но внимательному читателю не составит труда найти десятки публикаций в российских СМИ, в которых прямо или косвенно содержались призывы к американским властям реанимировать введённые три года назад санкции против его компаний. Последний всплеск такого рода информационной активности пришёлся на ноябрь прошлого года, когда в финском издании Mega, а затем на сайтах российских медиа вышла статья The Russians Are Coming And Not Leaving. В этой статье, как и в её опубликованных переводах, озвучивались примерно одни и те же смысловые конструкции: через миллиардера осуществлялись основные попытки влияния Москвы на кабинет Трампа; деньги от «Русала» продолжают поступать в связанные с Дерипаской структуры (благотворительные фонды); олигарх готов и другим предложить готовые схемы, помогающие обходить санкции. И ставился прямой вопрос: не пора ли американским спецслужбам «заняться схемами, в которых используются деньги “Русала”, выделенные на благотворительность?»

В тот момент мало кто обратил внимание на то, что первоисточник – финское издание Mega – ни разу в своей истории не публиковал материалы на английском языке и никогда не интересовался Россией.

Из появившегося на днях на сайте считающегося «близким к силовикам» телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» расследования следует, что сценарий кампании против «Русала» (то есть, по сути, всей российской алюминиевой отрасли) готовился и реализовывался в России. Это следует из опубликованной переписки представителя финской полиграфической группы UPC (именно она издаёт журнал Mega) Александра Куликова и известного медиаменеджера Сергея Олейника. Ранее Куликов и Олейник были соучредителями медиакомпании «ТРК Эфир-XXI».

В частности, Александр Куликов прислал Сергею Олейнику текст ещё не опубликованной статьи The Russians Are Coming And Not Leaving из финской газеты Mega, а тот, в свою очередь, организовал его массированную перепечатку в таких российских СМИ, как «Ленправда», «Росбалт», «Наша версия», и многих других (всего 66 публикаций). Это видно из подготовленного Олейником для своего «заказчика» отчёта. Олейник также предлагал организовать массированную DDoS-атаку на сайт журнала Mega, с тем чтобы обвинить в ней «Русал» и обратить на это внимание европейских политиков.

В ходе собственного расследования «Октагон» выяснил новые подробности, которые могут вывести на истинных заказчиков чёрного пиара против «Русала».

Соседи по офису

Данные о том, что Александр Куликов является представителем финской полиграфической группы UPC в Москве, можно найти в открытых источниках, например здесь .

В карточке руководителя московского представительства Александра Куликова указан его адрес: Москва, улица Арбат, д. 31. Сведения о господине Куликове, проживающем по этому адресу, мы нашли в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве .

В карточке реестра указан ИНН должника. Так мы узнаём, что Александр Николаевич Куликов, проживающий на Арбате, согласно данным СПАРК, является соучредителем (50 процентов) и гендиректором ООО «Компания “Инновационные решения безопасности”» (ООО «КИРБ»).

ООО «КИРБ» специализируется на услугах в сфере кибербезопасности. На сайте компании сказано, что она «оказывает комплекс услуг в сфере кибербезопасности, в числе которых экспертиза, консалтинг, внедрение и сопровождение систем и средств защиты информации». За такими формулировками, как правило, кроется тщательно законспирированная работа в сфере специальных информационных операций – как в России, так и за рубежом. По данным открытой отчётности, выручка КИРБ за 2019 год составила 969 млн рублей. А сама компания зарегистрирована в «Москве-Сити».

В офисе у господина Куликова – интересные соседи. Например, в здании, где зарегистрировано не более 10 компаний, располагается АНО «Центр по анализу, развитию и поддержке цифровых инвестиций», учредителями которой являются бывший мэр Норильска Олег Бударгин и бывшие топ-менеджеры компании «Норникель» Юрий Котляр, Джонсон Хагажеев и Александр Рюмин.

В 2020 году «Норникель» проводил конкурс «ИммуNNый заряд» для поддержки своих (!) сотрудников в условиях жёсткого карантина. На сайте конкурса сказано, что принять участие в нём могут только «жители Таймыра, Мончегорска, Заполярного, Никеля и, конечно же, сотрудники группы компаний “Норникель” или члены их семей».

ООО «КИРБ» под руководством Александра Куликова принимало участие в этом конкурсе, что является прямым доказательством того, что Куликов для «Норникеля» практически родной человек – работает, правда, не на Таймыре, а в «Москве-Сити», где с некоторых пор находится головной офис «Норильского никеля».

Все вышеперечисленные данные рождают, мягко говоря, подозрения о связи организаторов информационной кампании против Дерипаски и «Русала» с менеджментом «Норникеля», единственный зарубежный актив которого – завод Harjavalta – кстати, находится именно в Финляндии, откуда была организована атака через издание Mega.

Цифровые следы и отпечатки

Но дальше ещё интереснее. Авторы опубликованного ранее расследования указывают на то, что в свойствах файла Word с текстом статьи, которая была опубликована в финской Mega, фигурирует Д. И. Григорьев. То есть он был либо первым и основным реальным автором материала, либо человеком, вносящим в файл последние правки и изменения перед публикацией.

Специалиста по корпоративной безопасности, защите информации и IT-инфраструктуры Дмитрия Игоревича Григорьева, 26.03.1966 года рождения, мы находим на сайте МГИМО . С 2010 по 2014 год Дмитрий Игоревич Григорьев был директором по развитию бизнеса компании Norilsk Nickel Africa (Ltd) (ЮАР). А в 2014-м возглавил департамент аналитики, защиты информации и IT-инфраструктуры ПАО «ГМК “Норильский никель”».

Можно, конечно, поиронизировать над тем, что два специалиста в сфере корпоративной защиты информации оставили свои цифровые следы в столь деликатной истории.

Ну уж что есть, то есть… Самоуверенность в последние годы сгубила немало «специалистов по компьютерной безопасности» – от Джулиана Ассанжа до Владислава Клюшина. А с другой стороны, кому ещё, как не проверенному соратнику, специалисту по кибербезопасности, возглавляющему департамент аналитики, защиты информации и IT-инфраструктуры ПАО «ГМК “Норильский никель”» Д. И. Григорьеву, мог довериться другой специалист по кибербезопасности, эксперт, консультант, внедряющий и сопровождающий системы защиты информации А. Н. Куликов? Теперь от «норильского следа» в этой истории не отмахнуться.

Борьба против своего же акционера?

Подозрения в том, что за «внешнеполитической» атакой на Дерипаску стоят его партнёры внутри России, уже высказывались неоднократно. Политолог Станислав Белковский ещё зимой прошлого года (видимо, прочитав статью в финском СМИ), писал : «Нельзя исключать, что в таком “сигнале из ЕС в США” были заинтересованы некоторые близкие партнёры магната Олега Дерипаски. Например, по корпорации “Норильский никель”». Многие эксперты предполагали, что структуры «Норникеля» организовали атаку там, «где Дерипаска, вероятно, чувствует себя весьма уязвимо после введённых против него персональных санкций – за рубежом», то есть лоббировали продолжение санкционного давления на своего «партнёра» по металлургическому бизнесу.

Пикантность ситуации также в том, что «Русал» – это полноправный акционер «Норникеля» и участие сотрудников департамента аналитики, защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» в атаке на Дерипаску можно считать борьбой против своего же акционера, причём за его же счёт.

Но самое главное, за этими играми акционеров-монополистов стоят целые отрасли отечественной экономики, а значит, последствия может ощутить фактически каждый.

Другое важное обстоятельство этой истории в том, что активные публичные призывы к международному сообществу с просьбами ввести санкции против кого-нибудь в России давно и серьёзно беспокоят представителей российского политического истеблишмента. Зимой спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ, отметив, что за публичные высказывания такого рода «должно быть очень жёсткое наказание», так как «это обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику ». Комментируя законодательную инициативу уголовно преследовать за призывы к санкциям, член комитета Госдумы по госстроительству Виктор Пинский настаивал на жёсткости наказания : «Люди, которые помогали формировать санкции в отношении России и действия которых приводят к их реализации, должны нести ответственность, поскольку такие деяния представляют собой повышенную общественную опасность». А заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой вообще сравнил призывы к введению санкций против России с государственной изменой .

Между тем статья 275 УК РФ («Государственная измена») однозначно указывает, что «оказание консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ», наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет.

Всеволод Курков