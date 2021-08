Принц Гарри, проходивший службу в Афганистане: “Происходящее отзывается в наших сердцах”

36-летний принц Гарри публично обратился к ветеранам войны в Афганистане. К его заявлению присоединились бизнесмен Чарльз Аллен и историк Доминико Рид – все они, включая герцога Сассекского, занимают руководящие посты в фонде “Игр непобежденных” (Invistus Games), спортивном мероприятии с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами.

Гарри призвал “оказать друг другу моральную поддержку” и “помочь сослуживцам, которые болезненно воспринимают происходящие в Афганистане события”. Заявление было опубликовано на фоне захвата боевиками “Талибана” (организации, запрещенной на территории РФ) власти в республике.

Происходящее в Афганистане отзывается в сердцах всех участников “Игр непобежденных”. Многие из них служили в Афганистане в течение последних двух десятилетий. Мы даже соревновались вместе с командой из Афганистана, – говорится в тексте.

Напомним, 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и вскоре установили контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Принц Гарри во время патрулирования города

Принц Гарри является ветераном военной кампании в Афганистане. Он служил в этой стране с 2007 по 2008 (тогда он нес службу в провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика), а также с 2012 по 2013 годы (на этот раз на базе Кэмп Бастион на юге Афганистана). В июне 2015 года младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза решил покинуть ряды солдат, и тогда же признался, что это решение было для него непростым. Обдумывая его, Гарри размышлял об опыте, который он приобрел во время двух поездок в Афганистан, где он служил на линии фронта, о звании капитана Армейского воздушного корпуса, полученном им в 2011 году, и своем проекте Invictus Games, в рамках которого он устраивает спортивные соревнования для солдат-инвалидов.

Решение уйти из армии после десяти лет службы было для меня непростым, – сказал принц. – Я считаю, что мне невероятно повезло иметь шанс делать что-то действительно значимое и встретить столько фантастических людей во время службы.

Принц Гарри на своей койке на военной базе