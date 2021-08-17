Мэр румынского города случайно украл медаль у призёра Олимпиады

В неприятную ситуацию попала серебряный призёр Олимпиады в Токио в соревнованиях по академической гребле, румынка Андреа Радукану. После торжественного приёма, устроенного для олимпийцев мэром Питешти Чиприаном Цуряну, она потеряла свою медаль.

Спортсменка вспоминает, что градоначальник общался с ней несколько минут, в ходе которых задавал ей вопросы спортивного характера, позже взял медаль, надел её на себя и вернул обладательнице. Радукану утверждает, что потерю обнаружила дома. Не обнаружив медали, призёр Олимпиады заявила в полицию. Правоохранители, зная криминальное прошлое мэра, дважды осуждённого за конокрадство, намеревались провести обыск в городской администрации, где проходил торжественный приём. Однако при входе полицейских встретил мэр и передал им медаль. Драгоценный метал был в тот же день возвращён спортсменке, а сам Цуряну признался, что совершил кражу случайно.

«Я по национальности цыган, в юности у меня были две судимости за конокрадство, ну и ещё я был хорошим домушником, но не попадался. Позже я исправился, начал заниматься бизнесом и попал в управленцы, где тоже пригодились навыки из моей юности. Поэтому медаль я взял машинально, по привычке, а не с умыслом. Я забыл о ней, но случайно даже выставил её на интернет-аукцион, а потом вспомнил, что чествовал нашу призёрку Олимпиады и сразу же исправил эту оплошность», – прокомментировал инцидент мэр.

Радукану приняла извинения мэра и добавила, что не будет требовать наказания для чиновника.

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