Скандалы: Google рулит

Американский поисковик предупредил о рисках для России в случае проигрыша в суде «Царьграду»

Google перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск «Царьграда» к американской компании, который грозит ей гигантским штрафом или нарушением санкционного режима. Ранее Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор, но переговоры двух компаний «завершены, не начавшись по существу», заявили в «Царьграде».

Сделка с судом

Несоразмерная судебная неустойка, которая грозит Google, если компания не исполнит требование российского суда и не разблокирует YouTube-канал «Царьграда», влечет существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России. Об этом говорится в письменных пояснениях к апелляционной жалобе, которые представитель Google LLC направил в Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг, 12 августа (есть у Forbes).

Такие негативные последствия для Google влекут и «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом», предупреждает компания, и не могут не поставить под удар и надлежащее выполнение Google требований 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (распространение детской порнографии, информации о способах изготовления наркотиков, совершении суицида или призывы к массовым беспорядкам). Иными словами, Google перестанет удалять из поисковой выдачи те страницы и данные, которые были заблокированы российскими органами власти в установленном порядке. Только во втором полугодие 2020 года Google исключил из поисковой выдачи контент по запросу Роскомнадзора в отношении 250 000 интернет-страниц и не проиндексировал в поисковой выдаче 167 000 страниц на основании 149-ФЗ, говорится в документе.

Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор о блокировке телеканала на YouTube 12 июля на заседании суда. Для этого американская компания попросила отложить разбирательство, и суд перенес его на 16 августа 2021 года.

В воскресенье, 15 августа, «Царьград» направил в Google письмо, в котором заявил, что переговоры о мирном разрешении спора «завершены, по существу не начавшись» (есть у Forbes).

«Царьград» предложил обсудить Google техническую сторону восстановления заблокированного Google-аккаунта и YouTube-канала «Царьграда», включая возможную компенсацию негативных последствий от более, чем годичной блокировки, говорится в письме.

В ответ «Царьград» получил «очень осторожную позицию» юридической фирмы Baker McKenzie, представляющей интересы Google, в которой говорится, что «Google восстановит как было», но с ограничениями, следует из документа. Например, во время одного из заседаний суда партнер Baker McKenzie Эдуард Бекещенко заявил, что аккаунт «Царьграда» уничтожен и решение суда о восстановлении доступа к его контенту невозможно исполнить, говорится в письме. Кроме того, Google указала, что не сможет включить для «Царьграда» некоторые сервисы, связанные с перечислением вознаграждения. Также интернет-компания предупредила, что будет подчиняться решениям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Пресс-служба Google не ответила на запрос Forbes.

С чего все началось

Google заблокировал аккаунт «Царьграда» в июле 2020 года из-за того, что его основатель Константин Малофеев находится в санкционных списках США. Телеканал подал иск в суд к трем юридическим лицам, входящим в группу Google, и 13 апреля московский арбитраж удовлетворил его в полном объеме, признав блокировку YouTube-канала незаконной и потребовав обеспечить к нему доступ пользователей. Ответчики не представили какого-либо обоснования блокировки YouTube-канала «Царьград ТВ», которая произошла спустя шесть лет после включения Малофеева в санкционные списки, говорилось в материалах суда.

Суд обязал Google восстановить страницу и признал недействительным отказ от договора-счета на предоставление рекламного сервиса Google Ad Manager Small Business. У Google было пять дней на исполнение требований: в противном случае по истечении этого срока с трех ответчиков суд поручил взыскать неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения, начиная с шестого дня и до фактического выполнения. При этом, каждую неделю сумма ежедневной неустойки должна увеличиваться в два раза. Baker & McKenzie предупредила, что через семь месяцев размер неустойки достигнет уже 94 трлн рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet — головной компании Google. В мае Google оспорил требование суда восстановить аккаунт «Царьграда» на YouTube в апелляционной инстанции.

Ранее Forbes писал, что это это первый случай применения «закона Лугового» (статьи 248.1 АПК РФ), который позволяет лицам и компаниям под санкциями переносить свои судебные разбирательства в Россию и запрашивать у российских судов запрет на возбуждение или продолжение параллельных судебных процессов за рубежом.

Ирина Юзбекова