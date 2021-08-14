 

В Химках националисты устроили «проверку» на знание русской литературы

14.08.2021, 16:51, Разное
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В Подмосковье представители Национально-освободительного движения (НОД) устроили «языковый рейд», задавая прохожим вопросы из школьного курса русской литературы. Видеозаписи своих «патриотических патрулей» НОД-овцы публикуют на YouTube-канале «Болдинская осень».

Во время проверок активисты во главе с лидером движения Евгением Федоровым задавали прохожим вопросы по произведениям, изучаемым в  курсе школьной программы: чем зарабатывала на жизнь Соня Мармеладова или какие события описаны в произведении Пушкина «Капитанская дочка». Судя по видео, размещенным на YouTube, большинство жителей Химок показали полное незнание отечественной классики.

«Только в суверенной России русские начнут читать Достоевского и Гоголя. Сейчас у нас суверенитета нет», — подвел итоги акции Федоров.

«Вот когда у нас будет Центробанк управляться не Международным валютным фондом, а президентом, то мы сами будет хозяевами своей страны и своей культуры».

Среди прошедших «проверку» оказался владелец шашлычной «У Ашота» грузин Давид Ломинадзе. Он правильно ответил почти на все вопросы, а на прощание даже процитировал фрагмент из «Мцыри».

Также хорошие знания русской литературы продемонстрировал нигерийский футболист Брайан Идову. Африканец, родившийся в России и выступающий за футбольный клуб «Химки», признался, что Булгаков — его любимый писатель. Нигериец выразил сожаление, что игроки российской лиги мало читают. Зато другой африканский футболист «Химок» Сенен Себаи из Кот-д’Ивуара под влиянием Идову начал читать рассказы Чехова.

Акция НОД вызвала резонанс у российских политиков. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что популяризация классической литературы имеет огромное общественное значение. Парламентарий предложил провести серию семинаров и круглых столов, посвященных творчеству русских писателей. Одно из таких мероприятий может состояться осенью во французской Ницце.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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