 

Минюст разрешил использовать паяльник и утюг для получения паролей к криптокошелькам

14.08.2021, 8:38, Разное
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Министерство юстиции РФ выпустило письмо, разъясняющее порядок конфискации активов в криптовалюты у лиц, уличённых в совершении преступлений.

Так, среди технических средств, допустимых к использованию для получения доступа к криптокошелькам, фигурируют паяльник и утюг.

Минюст России разрешил пытки для получения паролей к криптокошелькам– Конечно, Россия является цивилизованной страной, в которой безусловно соблюдаются все права человека, однако есть исключительные ситуации, в которых требуется особое воздействие на нарушителей закона. Например, если человек отказывается являться в суд, то к нему применяют принудительный привод с использованием грубой физической силы. Почему тот же подход не может быть применён при конфискации крипоактивов? Это всего лишь одна из разновидностей государственного принуждения, ничем не отличающаяся, скажем, от использования наручников или резиновой дубинки, которые применяются во всех западных странах, – отметил министр юстиции Константин Чуйченко.

В МВД уже отреагировали на постановление Минюста, объявив госзаказ на 10000 паяльников и 5000 утюгов премиум-класса совокупной стоимостью более 100 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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