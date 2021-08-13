Простой ужин: салат с ростбифом и овощами по рецепту шефа “Руки ВВерх! Бара”
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В “Руки ВВерх! Бар”, где царит атмосфера 90-х, можно познакомиться с кухней самых разных эпох. В нем не только угощают гостей любимыми лакомствами из детства, но и стараются идти в ногу со временем, удивлять вкусными, актуальными блюдами. “Фишка” заведения – умение находить сочетания простых продуктов с необычными соусами. Чтобы убедиться в этом, попробуйте их фирменный салат с ростбифом и овощами, который просто приготовить в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Мини картофель – 65 г
- Цукини – 35 г
- Перец красный болгарский – 25 г
- Руккола – 5 г
- Микс салата – 20 г
- Огурцы – 30 г
- Помидоры черри – 30 г
- Ростбиф – 60 г
- Соус Понзу – 15 г
- Соус Тонатто – 20 г
- Масло зеленое – 15 г
- Масло оливковое – 60 мл
- Зелень (укроп, петрушка) – 20 г
Приготовление:
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