Простой ужин: салат с ростбифом и овощами по рецепту шефа “Руки ВВерх! Бара”

В “Руки ВВерх! Бар”, где царит атмосфера 90-х, можно познакомиться с кухней самых разных эпох. В нем не только угощают гостей любимыми лакомствами из детства, но и стараются идти в ногу со временем, удивлять вкусными, актуальными блюдами. “Фишка” заведения – умение находить сочетания простых продуктов с необычными соусами. Чтобы убедиться в этом, попробуйте их фирменный салат с ростбифом и овощами, который просто приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

Мини картофель – 65 г

Цукини – 35 г

Перец красный болгарский – 25 г

Руккола – 5 г

Микс салата – 20 г

Огурцы – 30 г

Помидоры черри – 30 г

Ростбиф – 60 г

Соус Понзу – 15 г

Соус Тонатто – 20 г

Масло зеленое – 15 г

Масло оливковое – 60 мл

Зелень (укроп, петрушка) – 20 г

Приготовление:

Отварите мини-картофель до готовности.

Перец слегка смажьте оливковым маслом и запекайте в духовке 40 минут при 180 градусах.

Обжарьте на подсолнечном масле цукини и мини-картофель до золотистого цвета.

Для зеленого масла взбейте в блендере зелень, добавьте растительное масло и сделайте еще пару оборотов блендером для получения однородности.

Смешайте в миске микс салата, огурцы, ростбиф, томаты черри, обжаренные цукини и картофель с соусом понзу.

Выкладывайте салат на одну половину тарелки, сверху украсьте салат листьями рукколы, вторую половину украсьте соусом Тонатто и зеленым маслом. Приятного аппетита!