 

Простой ужин: салат с ростбифом и овощами по рецепту шефа “Руки ВВерх! Бара”

13.08.2021, 22:52, Разное
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В “Руки ВВерх! Бар”, где царит атмосфера 90-х, можно познакомиться с кухней самых разных эпох. В нем не только угощают гостей любимыми лакомствами из детства, но и стараются идти в ногу со временем, удивлять вкусными, актуальными блюдами. “Фишка” заведения – умение находить сочетания простых продуктов с необычными соусами. Чтобы убедиться в этом, попробуйте их фирменный салат с ростбифом и овощами, который просто приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • Мини картофель – 65 г
  • Цукини – 35 г
  • Перец красный болгарский – 25 г
  • Руккола – 5 г
  • Микс салата – 20 г
  • Огурцы – 30 г
  • Помидоры черри – 30 г
  • Ростбиф – 60 г
  • Соус Понзу – 15 г
  • Соус Тонатто – 20 г
  • Масло зеленое – 15 г
  • Масло оливковое – 60 мл
  • Зелень (укроп, петрушка) – 20 г

Приготовление:

  • Отварите мини-картофель до готовности.
  • Перец слегка смажьте оливковым маслом и запекайте в духовке 40 минут при 180 градусах.
  • Обжарьте на подсолнечном масле цукини и мини-картофель до золотистого цвета.
  • Для зеленого масла взбейте в блендере зелень, добавьте растительное масло и сделайте еще пару оборотов блендером для получения однородности.
  • Смешайте в миске микс салата, огурцы, ростбиф, томаты черри, обжаренные цукини и картофель с соусом понзу.
  • Выкладывайте салат на одну половину тарелки, сверху украсьте салат листьями рукколы, вторую половину украсьте соусом Тонатто и зеленым маслом. Приятного аппетита!


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