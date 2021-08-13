Зеленский наградил комика Мирзализаде орденом Ярослава Мудрого
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении комика Идрака Мирзализаде орденом князя Ярослава Мудрого первой степени – одной из наивысших наград страны.
Комментируя награждение, глава государства в Facebook похвалил комика за «меткий и остроумный юмор, направленный на деконструирование имперской идентичности оккупанта» и допустил, что мог бы выступить с ним дуэтом. Зеленский также потребовал от России немедленного освобождения юмориста, пригрозив поднять этот вопрос на международной арене, в том числе на уровне ПАСЕ и ОБСЕ.
Согласно формулировке в указе, Мирзализаде удостоился ордена за «выдающийся вклад в культуру и общественную деятельность».
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