Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер опубликовала новое фото со свадьбы

В двадцатых числах июля старшая дочь Чарльза Спенсера и племянница покойной принцессы Дианы 30-летняя Китти Спенсер вышла замуж. Ее избранником стал 62-летний южноафриканский миллиардер Майкл Льюис. Свадебная церемония прошла в Италии, на вилле Альдо Брандини, старинном палаццо под Римом, в городке Фраскати. Невеста, будучи официальным амбассадором бренда Dolce&Gabbana, блистала в роскошном платье бренда, сшитом специально для нее. Также за все время свадьбы, которая продлилась несколько дней, включая девичник, прием накануне росписи и праздничный банкет, невеста предстала в шести нарядах – детально вы можете рассмотреть их в специальном материале HELLO.RU.

Сегодня, 13 августа, дизайнер Доменико Дольче празднует свой день рождения – кутюрье исполнилось 63 года. Китти не могла оставить без внимания день рождения любимого дизайнера и друга. Поэтому по этому случаю она опубликовала в Instagram не только трогательное поздравление, но и ранее не опубликованое фото с примерки одного из свадебных нарядов. На фото сам Доменико и его помощницы подгоняют платье по фигуре в большой зале.

Поздравляю с днем рождения человека, который воплощает мечты в реальность оживляет сказки! Доменико Дольче, спасибо за еще один год дружбы: за наш смех, за наши мозговые штурмы, твои блестящие истории и твои советы. Ты всегда прав, и для меня большая честь, что ты направляешь меня своей мудростью и видением мира. ️Я люблю тебя, – обратилась Китти к имениннику. ️

Напомним, слухи о помолвке Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы и кузины принцев Гарри и Уильяма, ходили с лета 2019 года. Однако позже стало известно, что Майкл Льюис сделал ей предложение в канун Рождества 2019-го. В мае 2021 года Китти впервые прокомментировала грядущую свадьбу в интервью для летнего выпуска журнала Town & Country.

Для меня любовь – самая важная вещь в мире, и я буду защищать ее всем сердцем… Я просто с нетерпением жду действительно счастливой семейной жизни: счастливого брака и детей. Мне очень спокойно от того, что все идет так, как должно, – сказала Китти.Китти Спенсер – старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Свое детство она провела в Южной Африке, где осталась жить после развода родителей с матерью, и позднее поступила в университет на психолога. В Лондоне Китти бывала часто, и позднее определилась с местом жительства окончательно.

Китти Спенсер стала лицом и главным амбассадором (представителем) итальянского модного дома Dolce&Gabbana в феврале этого года. С этого момента в сети регулярно стали появляться рекламные кампании бренда с учатием Китти, а также она теперь регулярно появляется на светских мероприятиях в одежде и украшениях D&G. Однако это не первое ее модное партнерство: с мая 2018 года она является амбассадором ювелирного дома Bulgari — и, кстати, обручальные кольца она и ее 61-летний жених Майкл Льюис купили в бутике этой марки.

Китти Спенсер в съемке для Dolce&Gabbana