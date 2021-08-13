Побежал в дом переодеть брюки и не вернулся: Бесследное исчезновение 8-летнего Дугласа Легга

Местность эта была настолько заросшей и непроходимой, что невозможно было даже представить, что маленький мальчик мог залезть сюда и пройти 30 миль. К тому же, кроме запаха, никаких физических следов Дугласа на всем пути ищейки не нашли.

В 1971 году американская семья Легг, в том числе 8-летний мальчик по имени Дуглас, отправилась в большую семейную поездку в местечко под названием Сантанони, недалеко от города Ньюкомб, штат Нью-Йорк.

Сантаниони представляет из себя большой летний курорт для богатых нью-йоркцев, тут около сорока арендуемых домов, расположенных на 12.500 акрах живописной местности, и один общий центральный домик администрации.

Владельцы этого курорта, богатая семья Мелвинов, были родственниками Леггов, и поэтому те часто приезжали сюда, чтобы насладиться дикой природой и безмятежными видами на леса и озера. Впрочем, в 1971 году это была последняя поездка Леггов туда, так как Мелвины готовились к продаже курорта.

10 июля 1971 года маленький Дуглас и его дядя решили погулять на природе в ясный летний день. Это должна была быть небольшая прогулка и они не взяли с собой практически никаких вещей. Вскоре дядя Дугласа заметил, что тут вокруг много колючих кустов, в том числе возможно растет и ядовитый плющ, а Дуглас был одет в короткие штаны. Таким образом он велел мальчику вернуться в домик и переодеться в длинные брюки.

Было около 15:30 и они успели отойти от своего домика всего на полмили, поэтому дядя Дугласа не видел никакой проблемы в том, чтобы позволить мальчику одному побежать обратно. К тому же к домику вела прямая дорога и Дуглас хорошо знал эту местность, несмотря на юный возраст, так как их семья постоянно останавливалась в одном и том же домике.

Итак, Дуглас убежал переодевать штаны, а его дядя остался ждать, когда он вернется. Однако прошло 15 минут, потом 20, потом полчаса, а мальчик все не возвращался, поэтому дядя Дугласа сам вернулся в дом.

Выяснилось, что Дугласа в домике нет, а его старший брат заявил, что видел его возле центрального здания. Потом один из двоюродных братьев Дугласа сказал, что видел мальчика возле горы рядом с курортом. И опять же, к тому времени еще никто не волновался за Дугласа и не переживал, что он потерялся.

Однако, когда вскоре выяснилось, что ребенка нет нигде возле домиков и что все другие члены семьи все это время думали, что он гуляет с дядей, семья принялась искать Дугласа и громко выкрикивать его имя. Они искали его так до самого вечера, но безрезультатно, а потом наконец уведомили начальство курорта и позвонили в полицию.

Последовавший за этим поиск стал одним из самых масштабных поисковых операций, которые когда-либо видел штат Нью-Йорк, с использованием вертолетов и самолетов, оснащенных тепловизионными инфракрасными датчиками FLIR, поисковых собак, рейнджеров, группы горных спасателей, прилетевших из Сьерра-Мадре, Калифорния, и 1000 человек добровольцев, хотя район поисков был описан как сложный из-за особенностей местности и скорого ожидаемого похолодания.

Были привлечены даже экстрасенсы, но они не дали никаких наводок. Единственную реальную зацепку обнаружила одна из поисковых собак, которая внезапно уловила запах мальчика среди кустов и потом шла за ним на протяжении около 30 миль (!) по очень сложной и труднопроходимой местности, сильно заросшей колючим кустарником и деревьями.

На самом деле местность эта была настолько заросшей и непроходимой, что невозможно было даже представить, что маленький мальчик мог залезть сюда и пройти 30 миль. К тому же, кроме запаха, никаких следов Дугласа на всем пути ищейки так и не нашли, ни клочков его одежды, ни отпечатков обуви. Это была самая странная деталь поисковой операции.

Запах Дугласа резко обрывался возле небольшого пруда, который далее тщательно проверили водолазы и потом его даже специально осушили, но на дне пруда не было найдено ни тела ребенка, ни каких-либо улик, показывающий, что он упал в этот пруд. Все выглядело так. что мальчик словно испарился.

Поиски Дугласа Легга продолжались в течение 6 недель и люди обыскивали каждый куст и расщелину, даже в тех местах, через которые не смог бы пройти ни один восьмилетний ребенок, и проверяя каждый ручей и озеро, но никаких дальнейших следов мальчика не было обнаружено. Казалось, что он просто перестал существовать. Таким образом основная версия следствия заключалась в том, что мальчик просто заблудился в лесу и потом утонул в одном из многочисленных болот в этом районе.

Лишь в 1993 году у родственников Дугласа появилась еще одна зацепка. Некая женщина выступила с заявлением, что это ее родственник убил мальчика и потом бросил его тело в озеро в округе Льюис, неподалеку от Сантанони. Она даже показала властям, какое именно озеро это было, но когда дно озеро обшарили водолазы, там не было найдено никаких останков тела. А позже выяснилось, что та женщина была психиатрической пациенткой с синдромом ложной памяти.

Далее, в том же 1993 году неназванный мужчина из Монтаны выступил с заявлением, что когда он охотился в этом районе в 1973 году, он наткнулся на останки детских костей, которые могли быть останками пропавшего Дугласа. По его словам, он не заявил об этом в полицию из-за того, что находился на охоте без разрешения.

Несмотря на то, что прошло уже много лет, полиция все-таки обыскала то место, где мужчина якобы видел останки ребенка, но снова ничего не нашла.

Еще одна возможная зацепка появилась совсем недавно, в 2020 году, когда группа дайверов из полицейского отряда штата Нью-Йорк проходила тренировку на одном из озер возле Сантанони и наткнулась на фрагмент черепа, похожего на человеческий. Однако экспертиза показала, что он принадлежит животному.

Так и неизвестно, что случилось с Дугласом Леггом в 1971 году. Стал ли он жертвой нападения кого-то из отдыхающих или просто случайно заблудился? Что повело его в самую чащу леса в колючие кусты и заставило бродить там на протяжении 30 миль? Он довольно хорошо знал эти места и сложно представить, чтобы он самостоятельно пошел куда-то в болото один. И если его тела не оказалось в том пруду, то куда же он пропал?