 

Анастасия Решетова прокомментировала слухи о романе с экс-бойфрендом Рианны

13.08.2021, 11:12, Разное
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Когда бывшая девушка рэпера Тимати, блогер и бизнесвумен Анастасия Решетова предлагает в сторис поспрашивать ее о чем-либо, с вероятностью 99% будут вопросы о личной жизни. Вчерашний разговор с аудиторией не стал исключением. Подписчики и так уверены, что их любимица с кем-то встречается, да и сама она периодически подогревает слухи о новом романе, выкладывая неоднозначные фотографии в социальной сети.

Последние дни Telegram-каналы и даже некоторые СМИ стали говорить, что загадочным ухажером Решетовой является бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль. Если вам это имя кажется знакомым, то вам не кажется. Это экс-бойфренд певицы Рианны, с которым она встречалась с 2017 по 2019 год и, по слухам, они даже хотели пожениться. Инсайдеры канала “Светские хроники” заявили, что на днях видели Анастасию и Хассана в Монако и даже описали их встречу. Якобы они провели вечер в дорогом клубе, а после покинули заведение, держась за руки.

Также анонимные источники уверяют, что из-за этого романа Анастасия недавно приняла ислам. Сама же Решетова отрицает, что сменила веру ради мужчины. Однако фотографии на фоне мечетей и в хиджабе она стала выкладывать регулярно, впрочем, миксуя их со снимками в откровенных нарядах.

Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял, – писала она в Instagram.

Несмотря на то что недавно девушка пообещала больше никогда не поднимать тему личной жизни, подобоные слухи вынудили ее снова заговорить о ней. На вопрос об отношениях с “арабским мужчиной” она ответила:

Паблики, вы меня скоро с ума сведете))

Напомним, в январе 2020 года Рианна порвала отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, с которым встречалась с 2017 года. Известно, что в июне 2018 года Рианна и Хассан объявляли о расставании, но потом снова сошлись. Роман они не особо скрывали, но и не афишировали – на публике их видели вместе довольно редко.

Сейчас певица встречается с коллегой по сцене, рэпером A$AP Rocky. Их несколько раз за последние месяцы видели вместе на прогулках и в ресторанах, и только в интервью глянцу артист признался, что она – “та самая”.

Хассан Джамиль, который до отношений с Рианной успел пожениться и развестись, родом из одной из богатейших семей мира, которая в 2017 году оказалась на четвертой строчке рейтинга самых богатых семей в арабском мире с состоянием 2,2 миллиарда долларов. Компания отца бизнесмена владеет компанией Abdul Latif Jameel, у которой есть эксклюзивные права на продажу автомобилей Toyota в Саудовской Аравии и еще в семи странах. Сам Хассан занимает руководящую должность в этой компании.



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