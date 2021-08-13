Netflix снимет сериал по книге Нассима Талеба «Чёрный лебедь»

Кинокомпания Netflix опубликовала трейлер телесериала «Чёрный лебедь: угнетённые меньшинства в мире финансов» по мотивам книги Нассима Талеба. Главной героиней станет афролевантийская экоактивистка Фатима аль-Ваххаби, которая пройдёт путь от скромной студентки факультета феминологии в Бейруте до главы финансовой мегакорпорации в Нью-Йорке.

На протяжении 3 сезонов героине будут строить козни представители белого патриархата, сторонники президента-нациста Рональда Гампа и члены сверхсекретной советской шпионской организации «Красные воробьи». Чтобы противостоять им, Фатима аль-Ваххаби создаст корпорацию «Чёрный лебедь», которая будет использовать теорию «толстых хвостов», чтобы разрушить нормальные распределения финансовых процессов и создать на месте штата Нью-Йорк свободное государство Крайнестан (англ. Extremistan). Союзниками главной героини станет ирландский трансгендер-ветеран ИРА с вьетнамским синдромом и первая женщина-госсекретарь США Элизабет Симпсон. В финальной серии корпорация обрушит финансовые рынки России при помощи санкций и заработает на этом достаточно денег, чтобы обеспечить безусловным базовым доходом всех представителей угнетённых меньшинств США.

«Это творческое переосмысление того, что написал в «Чёрном лебеде» Нассим Талеб. В оригинальной книге слишком много математики, психологии и отсылок к научным работам Даниэля Канемана и Бенуа Мандельброта. Всё это не нужно зрителям, поэтому мы убрали все эти вещи из сериала, заменив их проповедью идей равенства, феминизма и защиты окружающей среды. Сериал станет продолжением фильма «Красный воробей», и на экране зрители увидят некоторых из полюбившихся ранее героев», – рассказали создатели сериала.

Рейтинговый сайт IMDb уже сообщил, что рейтинг сериала не сможет опуститься ниже 8,7 пунктов из 10.

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