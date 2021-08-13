 

Дипломатический скандал в Тегеране

13.08.2021, 6:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Russian, British envoys summoned by Iran Foreign Ministry
Послы РФ и Великобритании вызваны в МИД Ирана

Aug 12, 2021

TEHRAN, Aug. 12 (MNA) – После  опубликования  снимка, на  котором  были  сфотографированы послы  РФ и Великобритании, посол Российской Федерации в Тегеране, а также посол Великобритании были вызваны в МИД Ирана.

Послы Великобритании и РФ опубликовали фотографию своей встречи, которая  была  сделана похожей на знаменитую фотографию встречи лидеров трех союзных держав в Тегеране.

Во время встречи посол РФ Леван Джагарян заявил, что его намерение опубликовать эту фотографию было просто напоминанием о союзе РФ с Великобританией против нацистской армии во время Второй мировой войне и что за фотографией не было никакого анти-иранского мотива.

Подчеркнув стратегические, а также глубокие и дружеские отношения между Ираном и Россией, российский посол выразил сожаление по поводу того, что эта фотография вызвала непонимание и негодование среди патриотически настроенного народа Ирана.

Выслушав объяснения посла, генеральный директор Евразийского департамента МИД Ирана напомнив о  дружеских  отношениях  между Ираном и Россией, подчеркнул, что публикация этой фотографии, даже без антииранских намерений, неприемлема.

Также было подчеркнуто, что за последние 42 года иранцы неоднократно доказывали, что серьезно защищают свою независимость и национальное достоинство.

Британский посланник также выразил свое уважение Исламской Республике Иран, народу и истории этой страны, сказав: «Я подчеркиваю, что за этим  не стояло никаких злонамеренных мыслей».

Послы хотели напомнить о российско-британском союзе против нацистской армии во время Второй мировой войны, добавил он.

В конце посол Великобритании выразил надежду, что во время своей миссии в Тегеране он сможет способствовать развитию отношений между двумя странами, основанных на завоевании и укреплении взаимного уважения и доверия. 

Controversial Pose at Russian Embassy in Tehran Spurred Diplomatic Reactions
Спорное позирование в посольстве РФ в Тегеране спровоцировало дипломатическую реакцию

  August 12, 2021  News 

[Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад] Зариф резко отреагировал на фотографию Левана Джагаряна и Саймона Шерклиффа, позирующих на исторической сцене, где три деспота встретились после авторитарной оккупации Тегерана.

Встреча посла Левана Джагаряна с  новым послом  британской дипломатической миссии в Иране  Саймоном Шерклиффом на  исторической лестнице [в здании] где в 1943 году проходила Тегеранская конференция

Я сегодня увидел совершенно неприемлемую  фотографию

Нужно  напомнить что сейчас август 2021-го,  а не август  1941-го  или декабрь 1943-го.

Иранский народ  демонстрирует,  в  том числе во  время переговоров по JCPOA,  что  его     [национальное]  достоинство  НИКОГДА не было и не будет  объектом решений  в  иностранных посольствах  или  других держав 

Iranian Speaker Slams Disrespectful Behavior by British, Russian Envoys
Спикер  [парламента]   Ирана осуждает неуважительное поведение британского и российского  послов

August, 12, 2021 

TEHRAN (Tasnim) – Спикер иранского парламента осудил «неуважительное» поведение послов РФ и Великобритании в Тегеране за публикацию “экстравагантной” фотографии и призвал их немедленно извиниться.

Мохаммад Бакер Калибаф в Твиттере осудил фотографию, сделанную в российском посольстве, добавив, что министерству иностранных дел Ирана следует незамедлительно отреагировать на «дипломатически неуважительное и ненадлежащее поведение» послов.

Он подчеркнул, что оба посла должны немедленно извиниться за свое поведение, иначе обязательно  последует решительный дипломатический  ответ.

В среду в Твиттере посольства РФ в Иране была опубликована фотография нового посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа  и посла  РФ Левана Джагаряна  сидящих в креслах  на верхней площадке главной лестницы парадного входа в  здание посольства России.

Обстановка и место съемки напоминают саммит 1943-го года  в Тегеране,  когда тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт и тогдашний лидер Советского Союза Джозеф Сталин сидели вместе, чтобы сфотографироваться.

Конференция 1943 года широко известна среди иранцев и рассматривается как агрессия и унижение иранской идентичности и суверенитета.

Фотография подверглась широкой критике со стороны всех слоев общества в иранских СМИ и социальных сетях.

Столкнувшись с гневом в Иране, российское посольство попыталось оправдать встречу на этом конкретном месте еще двумя твитами в четверг и заявило: «Мы хотели бы отметить, что у нее нет никакого  анти-иранского подтекста. Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа».

«Единственный смысл в том, что это фото должно отдать дань совместным усилиям союзных государств в  борьбе  против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – добавили в нем.

Тегеран поддерживает дружественные стратегические отношения с Москвой, поскольку обе стороны разделяют схожие позиции по многим региональным и международным вопросам; тем не менее, после исламской революции Иран снова и снова доказывал, что он не терпит никаких нападок или оскорблений своего суверенитета и независимости – красная линия для нации – ни представителями Запада,  ни представителями Востока.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Ученые: Россиян не успеют привить до второй волны коронавируса

11.05 / Россия построит плавучий док в сирийском порту Тартус

17.09 / Эксперты указали на отличия протестов в Белоруссии от Майдана на Украине

16.07 / Мнение: “Грейхаунд”

08.01 / Больше чем актер: 7 звезд, которые вышли за рамки своей профессии в кино

04.01 / Политолог Класковский: Система Лукашенко скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться

31.08 / Пелагея и Полина Гагарина в шутку создали музыкальную группу «ПоПо»

04.01 / Как выглядит жизнь после смерти?

10.02 / Ученые связали боли в ногах с развитием диабета второго типа

05.07 / “Проиграл всем”: Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика