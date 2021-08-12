 

Назарбаев призвал начать кампанию против «пещерного русского национал-фашизма»

12.08.2021, 19:31, Разное
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Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсутан Назарбаев предложил немедленно начать кампанию против русскоязычных жителей республики, которые выступают против повсеместного использования казахского языка.  

«В отличие от большинства республик бывшего СССР, мы в Казахстане закрепили в конституции статус русского языка. Но это не означает, что теперь русские имеют какие-то особые права. Государственный язык у нас казахский, и все граждане обязаны владеть им, даже если он не является для них родным. Что касается истории с молодыми патриотами, которые в весьма корректной форме попросили говорить с ними на государственном языке, то я не вижу тут проблемы. Возможно, ребята несколько увлеклись, но в целом они делают нужное для страны дело. Мы не потерпим пещерного русского национал-фашизма в Казахстане и будем поддерживать те патриотические силы, которые готовы отстаивать наши ценности», – заявил Назарбаев

В ближайшее время в Казахстане будут упразднены школы с русским языком преподавания, а сам предмет станет факультативным. Также планируется ввести ограничение на использование русского языка в СМИ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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