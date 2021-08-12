Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри поддержали старшего сына перед началом нового этапа в его жизни

Второй в очереди на датский престол, сын кронпринца Фредерика и внук королевы Маргрете II, принц Кристиан на днях сменил место учебы и жительства. С сентября 15-летний молодой человек приступит к обучению в школе-интернате Херлуфсхольм в Нестведе, которая расположена в 80 километрах от Копенгагена.

Об этом пресс-служба датского королевского дома сообщила еще в апреле, но сам факт переезда состоялся только на этой неделе.

В конце июня Его Королевское Высочество принц Кристиан закончит девятый класс в школе Tranegårdskolen в Гентофте, где учится с 0-го класса. Принц хочет продолжить учебу вгимназии Херлуфсхольм в Нестведе, куда будет зачислен после где после летних каникул,

– сказано в сообщении. “Нулевой” класс – это особенность датской системы образования, при котором дети начинают обучаться еще в детском саду, а уже потом переходят в школу.

В официальном аккаунте датской королевской семьи в Instagram появились фотографии, снятые в новой школе. На них принц Кристиан стоит между родителями в новой школьной форме на фоне учебного корпуса, больше похожего на замок. Кстати, Херлуфсхольм является единственной школой в Дании с обязательной к ношению школьной формой.

И хотя кронпринцу Фредерику и кронпринцессе Мэри явно непросто расставаться с сыном, подобная разлука для них не в новинку. До начала пандемии Кристиан и его младшие брат и сестры – принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина – учились в школе Lemania-Verbier в Вербье, Швейцария, но вернулись, как только повисла угроза закрытия границ.

Напомним, что сейчас у власти в Дании королева Маргрете II, которая правит с 1972 года. Недавно, 16 апреля, она отметила 81-й день рождения. У королевы и ее покойного супруга, принца Хенрика Датского (он ушел из жизни в 2018 году) двое сыновей. Старшему, Его Королевскому Высочеству кронпринцу Фредерику, сейчас 52 года. У Фредерика и его жены, кронпринцессы Мэри, помимо Кристиана еще трое детей – 13-дочь Жозефина и 10-летние близнецы Изабелла и Винсент. 51-летний младший сын королевы Маргрете – Иоахим – тоже многодетный отец. У него трое сыновей и дочь – Николай и Феликс от первого брака с графиней Фредериксборгской Александрой и Хенрик и Афина от второго брака с Мари Кавалье.

О принце известно немного. Но главное, что Кристиан – реальный претендент на датский трон и, скорее всего, станет королем, ведь он второй в очереди на него после своего отца Фредерика в линии престолонаследия. Если это произойдет, то царствовать он будет под именем Кристиан XI.

Кронпринц Фредерик с женой, кронпринцессой Мэри, и детьми – 15-летним принцем Кристианом, 13-летней принцессой Жозефиной и 10-летними близнецами, принцессой Изабеллой и принцем Винсентом