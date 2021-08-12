 

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри поддержали старшего сына перед началом нового этапа в его жизни

12.08.2021, 16:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Второй в очереди на датский престол, сын кронпринца Фредерика и внук королевы Маргрете II, принц Кристиан на днях сменил место учебы и жительства. С сентября 15-летний молодой человек приступит к обучению в школе-интернате Херлуфсхольм в Нестведе, которая расположена в 80 километрах от Копенгагена.

Об этом пресс-служба датского королевского дома сообщила еще в апреле, но сам факт переезда состоялся только на этой неделе.

В конце июня Его Королевское Высочество принц Кристиан закончит девятый класс в школе Tranegårdskolen в Гентофте, где учится с 0-го класса. Принц хочет продолжить учебу вгимназии Херлуфсхольм в Нестведе, куда будет зачислен после где после летних каникул,

– сказано в сообщении. “Нулевой” класс – это особенность датской системы образования, при котором дети начинают обучаться еще в детском саду, а уже потом переходят в школу.

В официальном аккаунте датской королевской семьи в Instagram появились фотографии, снятые в новой школе. На них принц Кристиан стоит между родителями в новой школьной форме на фоне учебного корпуса, больше похожего на замок. Кстати, Херлуфсхольм является единственной школой в Дании с обязательной к ношению школьной формой.

И хотя кронпринцу Фредерику и кронпринцессе Мэри явно непросто расставаться с сыном, подобная разлука для них не в новинку. До начала пандемии Кристиан и его младшие брат и сестры – принцесса Изабелла, принц Винсент и принцесса Жозефина – учились в школе Lemania-Verbier в Вербье, Швейцария, но вернулись, как только повисла угроза закрытия границ.

Напомним, что сейчас у власти в Дании королева Маргрете II, которая правит с 1972 года. Недавно, 16 апреля, она отметила 81-й день рождения. У королевы и ее покойного супруга, принца Хенрика Датского (он ушел из жизни в 2018 году) двое сыновей. Старшему, Его Королевскому Высочеству кронпринцу Фредерику, сейчас 52 года. У Фредерика и его жены, кронпринцессы Мэри, помимо Кристиана еще трое детей – 13-дочь Жозефина и 10-летние близнецы Изабелла и Винсент. 51-летний младший сын королевы Маргрете – Иоахим – тоже многодетный отец. У него трое сыновей и дочь – Николай и Феликс от первого брака с графиней Фредериксборгской Александрой и Хенрик и Афина от второго брака с Мари Кавалье.

О принце известно немного. Но главное, что Кристиан – реальный претендент на датский трон и, скорее всего, станет королем, ведь он второй в очереди на него после своего отца Фредерика в линии престолонаследия. Если это произойдет, то царствовать он будет под именем Кристиан XI.

Кронпринц Фредерик с женой, кронпринцессой Мэри, и детьми – 15-летним принцем Кристианом, 13-летней принцессой Жозефиной и 10-летними близнецами, принцессой Изабеллой и принцем Винсентом



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Ксения Бородина прокомментировала скандал Ольги Рапунцель с создателями «ДОМа-2»

22.06 / Мнение: Письмо: “Чувствует себя недолюбовником”

08.07 / Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца в психиатрической клинике

15.02 / Женщина впервые возглавила ВТО

10.09 / Дрю Бэрримор дала личное интервью: “Я никогда-никогда больше не выйду замуж!”

26.03 / Мнение: О жутко доходном бизнесе сейчас

17.12 / Ученые рассказали о пользе физических упражнений для состава грудного молока

25.05 / В онлайн-голосовании на выборах 2021 года примут участие семь субъектов РФ

30.08 / Врач-инфекционист объяснила, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса

17.08 / Мнение: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonlin[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика