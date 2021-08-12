 

Ельцин-центр потратит на празднование дня рождения Сороса 100 млн рублей

12.08.2021, 9:11, Разное
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На празднование 91-й годовщины со дня рождения американского мецената и правозащитника Джорджа Сороса из бюджета Ельцин-центра выделено 100 миллионов рублей. 

«Кому-то может показаться, что это какая-то огромная сумма, но ведь планируется провести целый комплекс мероприятий. В рамках месяца Сороса по всей России пройдут лекции, будут показаны фильмы, состоится международная научная конференция. Кроме того, уже издано несколько книг Сороса общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Они все будут распространятся бесплатно. Мы глубоко убеждены, что именно такие мероприятия, пропагандирующие общечеловеческие ценности – демократию, свободу слова и рыночные отношения нужны современной России. Ведь это то, что было так дорого Борису Николаевичу Ельцину, ведь это тот фундамент, на котором была заложена свободная и демократическая Россия», – заявил председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов.

В 2022 году финансирование Ельцин-центра из федерального бюджета будет увеличено до 1 млрд рублей. Также учреждение получит дополнительные 100 млн рублей, ведь весь свой годовой бюджет был израсходован на празднование дня рождения Джорджа Сороса. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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