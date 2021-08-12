Шойгу предложил строить на месте сгоревшего леса города в Якутии

В ходе встречи со студентами Якутского государственного университета министр обороны Сергей Шойгу представил план по масштабному обновлению региона. По его словам, для развития Якутии в республике необходимо построить 3-5 городов с населением не менее 500 тысяч человек. Расположатся населённые пункты на месте сгоревших лесных массивов.

«Одной из главных проблем России является неравномерное распределение населения по территории страны. Если Москва и Подмосковье перезаселены, то, начиная с Урала и заканчивая Сибирью и Дальним Востоком, проживает очень мало людей. Якутия по площади в несколько раз превосходит любую страну Европы, а население крупнейшего субъекта Российской Федерации не достигает и миллиона человек. Я лично вижу потенциал, позволяющий Якутии иметь 5 миллионов человек, что в 5 раз больше, чем сегодня. Тем более, нынешняя ситуация с лесными пожарами предоставила нам новые места для жилой застройки. Лес нам, безусловно, жаль, но будем исходить из реалий. Если даже засадить все эти делянки деревьями, то вырастут они через десятилетия, и то не факт, ведь пожары в Якутии каждое лето. А вот пять городов с населением 500 тысяч человек позволят республике нарастить свой экономический потенциал», – заявил Шойгу.

Министр обороны добавил, что правительство располагает необходимыми средствами мотивации граждан для увеличения населения Якутии. В комплекс мер входят как налоговые льготы и федеральные программы, так и принудительное выселение в другие регионы лиц, осуждённых по статьям УК РФ, неплательщиков алиментов, граждан с задолженностями по оплате услуг ЖКХ.

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