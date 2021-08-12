Скандалы: Дождется ли Исфандияр Вагабзаде Петрова с Бошировым

Азербайджанский посол доказал, что русских политиков и нацию можно оскорблять безнаказанно

Русских, нас с вами, можно мешать с дерьмом совершенно безнаказанно. Обидно, но факт. Вот бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияр Вагабзаде в перепалке с Жириновским заявил, что русские — свиньи. Владимир Вольфович в ответ пообещал направить «жесткое письмо» президенту Азербайджана. Поможет? Последние события показывают — нет.

Вагабзаде заявил, что проливал кровь в Афганистане, исполняя советский «оккупационный долг», работал на русских в Иране, где сами русские «занимались ерундой», а вся русская нация — воняет как свиньи, во всем мире не продохнуть. И, видимо, русские при этом должны быть благодарны Азербайджану, который присылает в Россию рыбу и икру, когда его народ помирает с голоду.

Жириновский пообещал ответить главе Республики Азербайджан требованием возбудить уголовное дело. «Это оскорбление чудовищно. Это средневековье».

Трудно не согласиться. И поднявшаяся волна возмущения абсолютно справедлива. Может, даже МИД России «выразит озабоченность». И хорошо бы не в Фейсбуке Марии Захаровой. Жириновский говорит, что не оставит это оскорбление безнаказанным. А толку?

Вот, говорят, Вагабзаде — он же дипломат, он же должен понимать, что можно говорить, а что нельзя. Ай-яй-яй. В том-то и дело, что как дипломат — понимает. Можно. Там, сзади, Турция. А у России с Турцией — газовый контракт, строительство АЭС, поставки С-400. Так что можно не ждать на пороге Петрова с Бошировым (что было бы реальным вразумлением). Не страшно. А все остальное — сотрясение воздуха.

В июне в Киргизии девятилетнего русского ребенка ежедневно избивали сверстники из секции дзюдо на спортивных сборах. За то, что он русский и православный. Заставляли произносить мусульманские молитвы. Он вернулся со сборов весь в синяках.

История получила общественный резонанс. 10 июля на ситуацию «обратили внимание» в МИД России. Сказали, что следят за расследованием, и отметили, что происходящее находится на особом контроле председателя кабинета министров Киргизии Улукбека Марипова. 14 июля о ситуации с избиением русского ребенка высказался руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Призвал киргизские власти «беречь русских» как гарант «цивилизационной состоятельности» среднеазиатской республики.

Ну, казалось бы — «русский мир», все дела, своих не бросаем. Но вот фееричный финал — в Киргизии семью заставили забрать заявление. Дело об избиении русского мальчика закрыли, но хотя бы извинились.

Что-то реальное сделала только православная церковь — патриарх Кирилл написал семье письмо с приглашением в Москву. Семья на днях действительно приехала в столицу и будет здесь отдыхать. Мальчику передал, кстати, перчатки с автографом известный всему миру боец Федор Емельяненко.

В Киргизии все правильно поняли. И 2 августа клиент детского центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку, швырнул в нее калькулятор. Правоохранительные органы его даже задержали. Но через пару минут отпустили, и… он вернулся в центр и продолжил оскорблять сотрудницу.

Видео из Сети опять наделало много шума. Напыжился Вячеслав Володин — «дал соответствующее поручение профильному комитету» попросить председателя парламента Киргизии взять на контроль ситуацию с нападением на девушку. Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в соцсетях пообещал проблемы русофобам. «Никто не смеет поднимать руку на русского человека ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в Эстонии», — написал он. В упомянутом Толстым Казахстане уже появились «языковые патрули», которые проверяют использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. «Активисты» на камеру заставляют извиняться русскоязычных граждан страны за использование русского. По словам Толстого, все причастные к проявлениям русофобии неизбежно столкнутся с неприятностями и получат пожизненный запрет на въезд в Россию: «Русских будем защищать везде и всегда».

Я как это услышал — чуть не прослезился от умиления. Особенно смешно насчет въезда. Щеки можно надувать сколько угодно и даже топать ножкой и грозить кулачком. Но.

Глава Минстроя Ирек Энварович Файзуллин заявил, что в России не хватает 1,2 миллиона «высококвалифицированных» гастарбайтеров из ближнего зарубежья на стройках. А вице-премьер РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин сообщил, что до 2024 года привлечь на российские стройки нужно будет около 5 миллионов мигрантов.

Так что все слова о защите русских — это бла-бла-бла на потребу публике. Где нулевая толерантность к распоясавшимся здесь мигрантам? Где вменяемая миграционная политика? Где предоставление рабочих мест в первую очередь собственному населению? Где жесткие экономические санкции к странам, дискриминирующим проживающих там русских?

В реальности все определяют деньги. Те деньги, за которые нас уже фактически продали граждане из верхнего мира. А значит — русских можно мешать с дерьмом. Обидно, но факт.

Дмитрий Попов