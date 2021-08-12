Скандалы: Скандальный полет Сокола

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12.08.2021, 8:38, Разное
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Власти проверят, чей счет хакасский кандидат «ЕР» в Госдуму летал по федеральному заповеднику

Единоросс Сергей Сокол во время избирательной кампании в Госдуму слетал с сыном к отшельнице Агафье Лыковой. Он мог воспользоваться государственным транспортом, что запрещено законом. Федеральное правительство проверит его действия.

И.о. министра природы Хакасии Ольга Лушникова обратилась в Минприроды РФ с просьбой проверить действия депутата Госдумы Сокола во время предвыборной кампании. Он вместе с сыном слетал на вертолете в «Государственный заповедник „Хакасский“» — это федеральное бюджетное учреждение. Их сопровождал директор заповедника Виктор Непомнящий, говорится в письме и.о. министра, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо.

Непомнящий прямо утверждает в фейсбуке, что поездка была «рабочей». «Основную работу провели на известном в Сибири термальном источнике „Горячий ключ“. Хоть и на ногах, но удалось пообщаться с руководителем данного комплекса Виктором Петровичем Злобиным», — добавил он.

© facebook.com/irk.sokol. Сергей Сокол (крайний справа)

Но поведение директора ФГБУ «Государственный заповедник „Хакасский“» и Сергея Сокола противоречит закону о выборах, заявила и.о. министра природы республики. Соколу могли предоставлять государственный транспорт.

«В действиях вышеуказанных лиц [Сокола и Непомнящего] усматриваются признаки правонарушений в виде использования преимущств должностного или служебного положения в период избирательной кампании, а также незаконной агитации», — говорится в письме на имя министра природы России Александра Козлова, которому подведомственен заповедник.

facebook.com/irk.sokol

Минприроды РФ должно предоставить информацию о том, за чей счет была оплачена поезда Сокола и его сына, а также рассказать о борте вертолета, на котором они передвигались.

«Добирались до ее [Агафьи Лыковой] дома мы с сыном Мишей на вертолете, — писал в фейсбуке Сокол. Потомок старообрядцев — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов. Агафье Карповне 77 лет, но чувствует она себя прекрасно — не жалуется, сама ведет хозяйство. С воодушевлением показывает новую печь и баню, которую ей подарил [олигарх] Олег Дерипаска».

facebook.com/irk.sokol

Сергей Сокол («ЕР») баллотируется в Госдуму по Хакасскому округу (№35). Ему противостоит депутат Верховного Совета республики, глава комитета по эколонии Валерий Старостин (КПРФ).

Также на округе зарегистрировали Михаила Молчанова (ЛДПР), Александра Мяхара («СРПЗП»), Екатерину Ягупову («Зеленые»), Алексея Хабарова («Родина»), Виталия Малеева (РППСС), Дениса Бразаускаса («КР») и Валерия Ильящука («Новые люди»).



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